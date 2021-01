Booba armé, prêt au combat face au SWAT qu’un hacker tente de lui envoyer

Booba en tenue de combat !

Twitter est désormais devenu le nouveau terrain de jeu de Booba, après avoir simulé un faux piratage, il a eu plusieurs échanges virulents sur le réseau social contre un pirate qui aurait tenté d’accéder à son compte et qui s’est vanté d’y être parvenu sauf que le rappeur a démenti cela en affirmant avoir toujours eu l’accès à son profil avant de s’en prendre à plusieurs hackeurs.

Un hacker du nom de “Kobz” a mis en garde Booba de faire fuiter son nouvel opus “Ultra” tout en le menaçant de vouloir selon ses termes “détruire” la vie de B2O sur la toile, sauf que le père de Luna et Omar n’a pas vraiment été affecté par cette menace, habitué aux clashs et aux embrouilles, “Eh Booba c’est kobz qui te parle si tu veux pas que je leak absoluement tout et que je détruise ta pu*ain de vie sur Internet et IRL ferme ta gueule Miami ou pas Miami j’te ramène toute la confrérie chez toi.” a tweeté le hackeur.

B2O s’embrouille avec un hackeur

Booba n’a pas hésité à l’afficher en lui adressant le message, “T’as parlé on attend!!! Leak tout c’que t’as même la ptite gougoutte de pisse que t’as dans ton caleçon. Leak fort on attend. Je repost même. Et leak en HD stp fais pas l’novice.”, le hackeur a répondu immédiatement, “Vas-y, j’ouvre pas ma gueuel pour rien mdr. Demain soir, 21h, si ta porte explose pas je suis la plus grosse des pu*es, le tout en direct”, “Mais t’es déjà la plus grosses des pu*es!!! Et comme t’es un geek et pas un ratpi si ma porte explose le monde entier saura que c’est toi Hackito” a ensuite ajouté le DUC.

Finalement ce dimanche Booba a pris l’affaire avec beaucoup d’humour en affichant un message du hackeur, “Et pour le swat de Booba, c’est mort. Déjà que j’ai une enquete sur la gueule à cause de ça, et de plus son adresse doit être blacklist.”, “Me refait plus jamais ça Hackito!!! J’ai attendu le SWAT comme ça toute la journée dans mon salon” s’est amusé à répondre le rappeur français en postant une photo de lui à son domicile dans son salon en tenue de guerre avec des armes dans les mains pour se moquer du pirate.