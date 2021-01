Dinor dégouté son feat avec Heuss L’Enforé annulé, “Je ne force personne”

Il y a quelques jours Dinor a annoncé fièrement la sortie pour le 22 janvier et le tracklisting de son album Ronaldinor qui comporte 13 titres avec les featurings de Jul (“Mexicaine”), Tayc (“Trop parler”), Hatik (“Ma chérie”), Mister You (“Grand frère”) et enfin Heuss L’Enfoiré (“Sous pillave”), sauf que le rappeur/footballeur vient de révéler que malheureusement la collaboration avec ce dernier nommé ne sortira finalement pas vendredi.

De passage cette semaine dans les locaux de la radio Skyrock pour participer à Planète Rap pour assurer la promotion de son album, Dinor a révélé avant l’émission animée par Fred Musa de ce lundi que son featuring avec Heuss L’Enfoiré ne va pas figurer sur son nouvel album comme cela avait été prévu initialement sans donner les détails de ce changement de dernière minute alors que cette collaboration avait été annoncée lors de la présentation du projet, la semaine dernière. Le rappeur a adressé un message dans une story Instagram à ses fans pour annoncer la nouvelle tout en confirmant que le projet va être “incroyable”.

“We la miff j’espère que ça va bien pour vous malheureusement j’ai une mauvaise nouvelle a annoncé. Le son avec Heuss L’Enfoiré ne fait plus partie de l’album. Voila chacun décide de ce qu’il veut faire je ne force personne. En tous cas l’album est incroyable rendez vous vendredi ma team en or” a déclaré Dinor qui en plus de sa carrière de rappeur poursuit également une carrière de footballeur professionnel dans le club Italien de l’US Sassuolo actuellement 8ème au classement de Serie A et vient tout de même de dévoiler sur les réseaux un court extrait de ce featuring qui ne sortira donc jamais alors qu’il a récemment fait une reprise du titre “Lettre à une femme” de Ninho dans une émission pour le média Rapelite.

Source : Story Instagram de Dinor pic.twitter.com/J8syPc1vE1 — Midi/Minuit (@midiminuit__) January 18, 2021