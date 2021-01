PLK tacle le SNEP pour son oubli dans le Top Singles avec une punchline percutante

PLK oublié par le SNEP

Au mois d’aout dernier PLK a fait son retour dans les bacs avec l’album “Enna“, un projet de 18 morceaux avec plusieurs featurings en compagnie de Niska, Heuss L’Enfoiré, Rim’K ou encore Hamza, après 52 jours d’exploitation l’opus a dépassé les 100 000 pour obtenir la certification de Disque De Platine, suite au succès de cet album le rappeur du groupe Panama Bende est revenu en début d’année avec une collaboration inédite en compagnie de ZKR.

Après son ascension en 2020 avec “Enna”, PLK qui compte désormais plus de 858 000 followers sur Instagram, plus de 940 000 abonnés sur Youtube avec notamment les clips “Problèmes” (42 millions de vues) et “Un peu de haine” (29 millions de vues) qui ont explosé les scores ainsi que plus de 300 000 fans sur Twitter, c’est sur ce réseau social que le rappeur français est très actif et vient d’être interpellé par un tweet du SNEP (Syndicat national de l’édition phonographique) sur les ventes des singles.

Chaque lundi le profil Twitter du SNEP fait le compte officiel des derniers chiffres ventes des albums et des singles avant de publier les classements complets pour la semaine précédente (semaine du 15 janvier 2021, ce lundi). Dua Lipa et Angèle avec le tube “Fever” ont pris la première place devant Jul et SCH avec “Mother Fuck” suivi par le hit “Bande Organisée” du collectif 13’Organisé, ZKR entre à la 7ème place de classement avec son morceau “Tu vois comment ?” extrait de l’album “Dans les mains“, N°1 au Top Albums de la semaine avec 14 218 ventes.

Sauf que dans la publication du classement, le Syndicat national de l’édition phonographique a oublié de nommer le rappeur PLK pour sa collaboration avec ZKR que les deux rappeurs viennent de clipper de quoi l’interpeller pour leur signaler ce malencontreux oublie en partageant le tweet du classement avec le commentaire “Cetais pas plus cher de mettre mon nom”, en espérant que l’erreur soit corrigée, le SNEP n’a pas encore réagit.