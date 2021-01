Booba surprend avec un nouvel inédit mis en image avec James Bond [Vidéo]

B2O inspiré par James Bond

Après les singles 5G et Azerty qui sont les deux premiers extraits de son nouvel opus Ultra puis son featuring inédit avec MHD sur Kabila, Booba continue de faire plaisir à ses fans et vient encore d’envoyer un nouveau morceau ce mercredi mais qui ne devait pas figurer sur son prochain album.

Booba a décidé de régaler son public, le rappeur français exilé à Miami vient tout juste de sortir de ses archives le single Kabila en collaboration avec le Brésilien MC João et MHD, prévu à la base sur l’album Trône en 2017, pendant plusieurs années aucun des deux rappeurs n’avaient donné des nouvelles sur ce featuring avant que B2O n’annonce la semaine dernière la sortie du titre désormais disponible uniquement sur l’Instagram de La Piraterie et qui ne sera pas pas Ultra, le père de Luna et Omar vient de récidiver ce mardi avec un nouvel inédit.

En effet comme pour la collaboration avec le Prince de l’Afro Trap, cet inédit a été posté sur le compte Instagram de la Piraterie avec la légende “Prudence est mère de sûreté, Ducance est père de pureté.”, l’extrait de ce morceau d’une minute sur une instru plutôt douce n’a pas de nom et a été mis en image avec une vidéo d’un film de James Bond mettant en scène Daniel Craig. Comme pour Kabila, ce titre est une archive et ne devrait donc pas être présent sur le nouvel opus de Booba qui vient également de dévoiler ces dernières semaines un featuring avec JSX sur Pompeii et une collaboration avec Bilton sur “Chicha menthe“.