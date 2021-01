Un gamin de 9 ans rappe en fumant et indigne les internautes choqués

A 9 ans, un rap violent en fumant

La séquence a soulevé une vague d’indignation sur les réseaux sociaux cette semaine, alors que depuis les années 80-90, le rap a souvent été critiqué pour les propos violents dans les textes des artistes, ces dernières années des nombreux rappeurs ont souvent fait le choix d’avoir des paroles moins “crues” afin de toucher un public plus jeune et d’éviter la censure.

Des armes, de la drogue, de l’alcool ou encore la violence ont toujours été présents dans les clips de rap ce qui peut malheureusement avoir une mauvaise influence sur les plus jeunes, notamment les enfants souhaitant se lancer dans le rap en imitant les plus grands dans les clips comme l’atteste cette séquence vidéo publiée sur Twitter et qui rappelle la notamment la vidéo du rappeur Kanoé à ses débuts en 2018, âgé de 13 ans avec un freestyle ayant fait le buzz à l’époque dans lequel il fume et parle cash, «J’sors dans la rue, je fume et je rappe» avait-il lâché.

En effet depuis quelques jours une vidéo mettant en scène un enfant âgé de seulement 6 ans en train d’allumer une cigarette avant de rapper d’une façon virulente a outré les internautes, “pu*ain faut que j’arrête la bédave” lâche-t-il même à la fin de la séquence. “Mais il à 9 ans qu’est ce qu’il nous fait Simon là ?” peut-on lire en légende la publication qui cumule plus de 1,1 million de vues et qui a suscité dans les commentaires l’indignation des Twittos scandalisés par la vidéo.