6ix9ine attaqué verbalement, ses gardes du corps tabasse l’individu (Vidéo)

Ce mardi, 6ix9ine a été victime d’une fausse accusation d’être impliqué dans un vol à main armée dans la ville de Miami par un journaliste de Fox Sport , Andy Slater, ce dernier a finalement publié un démenti sur Twitter pour s’expliquer, “Après une enquête, la victime présumée aurait inventé l’essentiel de son histoire, me disent des sources policières.” a-t-il déclaré avant de préciser “L’incident, qui impliquait 6ix9ine, a eu lieu dans un terrain de tir de paintball à Miami. Le rappeur a été innocenté de tout acte répréhensible”.

Pris à partie par Rohff il y a quelques jours pour avoir lancé la mode des “balances” sur les réseaux sociaux, “Il a démocratisé le mode balance, les gens snapent tout ce qui se passe sous leurs yeux normal, ca balance en image à la seconde près maintenant” s’était indigné le Padre Du Rap Game dans une story Instagram, les vidéos de cet incident de 6ix9ine et de son équipe sur un terrain de tir de paintball viennent d’être dévoilées sur les réseaux sociaux ce jeudi et le rappeur américain n’a pas pris part à la bagarre.

Alors qu’il a quasiment disparu des réseaux sociaux après avoir présenté son dernier album au mois de septembre et qu’il a même oublié ses cheveux colorés pour un look plus naturel, 6ix9ine fait encore parler de lui pour des faits divers dans les médias. Accusé par un individu d’être lié à un vol cela s’est révélée être un faux témoignage, le rappeur a été blanchi par la police dans la foulée de cette annonce par un journaliste mais un incident l’impliquant a bien eu lieu à Miami.

En effet sur les images assez confuses révélées par les médias américains un inconnu s’est attaqué verbalement à 6ix9ine et les personnes à ses côtés qui semblent être ses gardes du corps. L’individu va ensuite être stoppé et frappé par les proches de Tekashi 69 et prend quelques coups avant de tomber par terre, cet “agresseur” s’est ensuite rendu au commissariat pour porter plainte en faisant une fausse déclaration l’accusant de vol, sans doute pour se venger, la police a rapidement clos l’affaire et n’a pas ouvert d’enquête.