Quand Gims révèle les détails des revenus d’un rappeur

Comment un chanteur gagne de l’argent ?

Lors de la sortie de son album “Le Fléau” déjà certifié disque de platine, Gims avait fait des confidences sur son compte Instagram concernant la façon dont un rappeur gagne de l’argent en France avec plusieurs captures d’écran pour expliquer dans les détails les revenus perçus par un artiste.

Depuis ses débuts avec la Sexion D’Assaut puis sa carrière en solo, Meugui cumule désormais plus de 5 millions d’albums vendus et a déjà obtenu 9 disques de diamant, devenu en France l’un des chanteurs les plus bankables, il avait décidé le mois dernier à l’occasion de l’annonce de la sortie de son nouvel opus d’expliquer à son public comment fait un rappeur pour gagner de l’argent avec sa carrière d’artiste.

“Je vais vous expliquer comment un chanteur / rappeur gagne de l’argent. Ainsi, vous pourrez vous faire une idée. C’est super facile à capter.” a commencé à déclaré Gims dans une story avant de débuter les explications “Donc on a les concerts. Les concerts représentent l’une des parties les plus importantes, car ça génère énormément d’argent. Cependant, très peu d’artistes ont la chance de jouir d’une grosse tournée (tournée ça commence à partir de 12 dates. Plus la salle est grosse, plus y’a de l’argent, logique).” a-t-il expliqué avant de poursuivre, “Y’a plusieurs façon de bénéficier de la Sacem, c’est pas juste la radio. Y’a aussi les concerts ! Et c’est très très gros la Sacem des salles de concerts, demandez à Soprano”. Le concert de Meugui au Stade de France en 2018, devant près de 72 000 spectateurs lui a donc sans doute permis de toucher le jackpot.

Un importante source de revenu qui manque actuellement aux rappeurs français car en raison de la pandémie du Covid-19, le gouvernement a annulé tous les concerts depuis le mois de mars dernier et pour le moment nous ne savons pas à quelle date les artistes pourront retourner sur scène alors que Gims explique ensuite qu’il y a encore des autres moyens d’empocher de l’argent. “Parlons maintenant de la Sacem télévision (TF1, M6, W9, etc…). C’est clairement le nerf de la guerre pour un artiste, car même en période de COVID, la télé continue à tournicoti-tounicota. Je vous souhaite de bosser avec TF1” confie-t-il avant de finir avec le streaming, “Je ne reparlerai plus du streaming, je pense que vous avez compris maintenant que le streaming c’est du Milka. A moins d’être Post Malone ou Drake”.