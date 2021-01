Benzema remet en place Brulux pour avoir tenté de le coacher

Brulux coache Benzema qui le remet à sa place

Suivi par plus de 430 000 followers sur son compte Instagram, Brulux a sorti le 8 janvier dernier son premier album intitulé “La sans pitax” qui s’est vendu à 4 410 copies pour sa première semaine d’exploitation, à l’occasion de la sortie de ce projet, le rappeur français a accordé une interview au magazine Onze Mondial et s’est exprimé sur son amitié avec Karim Benzema.

En 2014, Brulux avait dédicacé un morceau à l’attaquant français du Real Madrid avec le titre “Benzema” dont le clip cumule plus de 21 millions de vues sur Youtube, lors de cet entretien, il s’est confié sur sa relation avec KB9 qui a débuté via Instagram après ce single, “J’ai appelé mon premier son Benzema, je me suis mis au rap doucement. Un peu plus tard, j’ai réalisé un autre son que j’ai appelé « KB9 ».” a-t-il commenté à expliquer avant de poursuivre, “Et là, Benzema est venu commenter sur instagram, il m’a écrit un message gentil et il s’est abonné à moi.”.

“J’étais comme un fou, je ne savais même pas quoi lui dire. Quand j’ai appelé le son Benzema, ce n’était même pas pour attirer son attention, c’est comme si je l’avais appelé Messi ou Cristiano. C’est une superstar Benzema. J’étais choqué. Après, on a discuté, il m’a invité à Madrid” a-t-il expliqué lors de cet entretien pour Onze Mondial, Brulux a ensuite révélé avoir donné des conseils à Benzema pour ses performances sur le terrain avant de se faire rembarrer par le joueur.

“À l’ancienne, quand Cristiano était au Real. À ce moment-là, CR7 connaissait une petite passe délicate, il m’énervait. Et là, j’ai dit à Karim : « Poto, il n’arrive pas à dribbler, il est nul, donc maintenant, tu ne lui donnes plus le ballon ! Dès que tu as le ballon, tu dribbles un joueur, deux joueurs, et tu plantes ! »”. a déclaré Brulux qui s’est improvisé coach auprès de KB9.

“Et je te jure, le match d’après, il a planté. Une autre fois, je lui expliqué quand il fallait décrocher sur le terrain. Et lui pendant ce temps-là, il rigolait. Il me disait : « Mais tu sais que t’es fou dans ta tête ? ». Et moi, je répondais « Ouais, c’est vrai KB, il me manque une case, excuse-moi, mais je veux que tu sois le meilleur, je veux t’aider, je veux faire un truc pour toi” a continué d’expliquer le rappeur avant de révéler s’est fait rembarré avec humour par le joueur du Real, “Après, il m’a dit : « Je te kiffe, mais reste dans ton rap » et il a rigolé.”.