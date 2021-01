Dinor veut affronter Cristiano Ronaldo

C’est un rêve de jouer contre Cristiano

A l’occasion de la sortie de son nouvel album “Ronaldinor”, Dinor enchaine les interviews pour assurer la promotion de son projet comme avec son passage toute cette semaine dans l’émission Planète Rap de Fred Musa diffusée en direct tous les soirs du lundi au vendredi sur la radio Skyrock ou encore lors de son récent entretien sur beIN Sports lors duquel le rappeur/footballeur a exprimé son souhait d’affronter Cristiano Ronaldo.

Au mois de février dernier évoluant encore au centre de formation du FC Sochaux, Dinor avait défrayé la chronique en annonçant en parallèle de sa carrière de rappeur la signature de son premier contrat professionnel avec l’équipe de football de Sassuolo évoluant dans le Calcio, de quoi lui donner l’occasion de pouvoir rencontrer sur le terrain, la superstar mondial quintuple vainqueur du ballon d’or, Cristiano Ronaldo.

Dinor a confirmé lors de son récent passage télévisé sur beIN Sports vouloir affronter sur la pelouse CR7, le rêve du rappeur originaire du 14ème arrondissement de Paris est de devenir footballeur professionnel et de pouvoir jouer face à l’attaquant Portugais, quadruple vainqueur de la Ligue des Champions, “Mon but c’est de jouer en pro le plus rapidement possible (…) pour affronter Cristiano Ronaldo.” a-t-il confié avant d’ajouter, “C’est un rêve de jouer contre Cristiano”.

Malheureusement après la signature de ce contrat avec son nouveau club, Dinor n’a disputé aucune rencontre avec l’équipe professionnel de Sassuolo qui aurait pu lui donner l’occasion d’affronter Ronaldo dans le championnat Italien face à la Juventus de Turin. Sa situation en Italie semble s’être compliquée, le club actuellement 8ème au classement du Calcio a mis fin au contrat du joueur à l’automne 2020 et Noor Arabat de son vrai nom ne fait donc plus partie de l’effectif des U19 de cette saison avec qui il avait joué quelques matchs la saison dernière. Le joueur semble donc être actuellement sans club cela lui a tout même permis de reprendre sa carrière de rappeur mis entre parenthèse temporairement avec son nouvel opus “Ronaldinor” sorti ce vendredi.