Booba descend Gims sur sa brutale chute des ventes

Booba nargue Gims sur ses “faibles” ventes

Booba n’as pas manqué à ses habitudes ce vendredi en réagissant à l’annonce du Top Albums de la semaine du SNEP publiée sur Twitter pour scruter les derniers chiffres des ventes de l’album “Le Fléau” afin de s’en prendre à Gims suite à sa chute dans le dernier classement relayé par le directeur général des programmes de la radio Skyrock, Laurent Bouneau sur le réseau social.

Le dernier Top Album est très largement dominé par le Rap français avec à la première place cette semaine, la réédition du projet “MVP” de Mister V avec 7 687 équivalents ventes alors que Booba l’avait traité d’imposteur du rap il y a quelques semaines, le YouTubeur rappeur est suivi au classement à la deuxième place par Jul et son album “Loin du monde” avec 6 898 ventes, ZKR est troisième avec son projet “Dans les mains” qui s’est écoulé à 5756 copies la semaine dernière.

Dans la suite du classement Landy est cinquième avec son album “A-One”, Ninho est sixième avec sa mixtape “M.I.L.S 3.0”, Aya Nakamura est septième avec “Aya”, un peu plus loin Gims se place avec son album solo “Le Fléau” en 12ème position juste derrière son frère Dadju qui est 11ème avec “Poison ou Antidote (Edition Miel Book)”, après un bon démarrage lors des premières semaines d’exploitation de son projet, Meugui a connu une importante chute des ventes que Booba a tenu à lui faire savoir sur Twitter et le narguant à cette occasion.

“Wesh le roi du Nord tu tournes à 3bal/semaine c nwar wesh!!! Même ta p’tite quiche de frère il est devant toi. Keskispass? T’as triché les premières semaines?? Personne écoute ta musique de merde on dirait. J’vais vous montrer c’que c’est un BOSS” s’est amusé à commenter Booba en publiant une capture d’écran du Tweet de Laurent Bouneau avec le récapitulatif des ventes d’albums, tout en mentionnant Gims et le surnommant “Le roi du Nord” en faisant référence à la série “Game of Thrones” puis de lui faire remarquer que même son frère Dadju fait mieux au classement avec la réédition de son album paru au mois d’octobre 2020.

B2O a conclu son message en continuant de faire monter la pression avant la sortie de son nouvel opus et de nous promettre de montrer que c’est lui le “Boss”, Kopp s’était d’ailleurs autoproclamé Boss du Rap Game avec son single du même nom extrait de l’album Lunatic en 2010. Gims qui est resté silencieux face à cette provocation vient de son côté de dévoiler sa dernière collaboration avec Black M sur le single “César”.