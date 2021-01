Jul : son feat avec Wejdene cartonne, 2ème gros succès de son album

Les fans valident la connexion

Sur son dernier album intitulé “Loin du Monde”, Jul a invité des nombreux artistes comme Naps, Le Rat Luciano, Alonzo, Gato, L’Algérino, Houari, Gips, Moubarak, SCH et Wejdene, sa collaboration avec le “S” sur le titre “M*ther F**k” est le premier single extrait du projet ainsi que pour le moment le seul titre issu de cet opus que le rappeur Marseillais a décidé de clipper.

Ce nouveau featuring avec SCH est un véritable, le deux rappeurs Marseillais se partagent depuis plusieurs semaines la première place du Top Singles sur les plateformes de streaming avec un autre tube de Jul “Bande Organisé” alors que le clip cumule déjà plus de 28 millions de vues en seulement 1 mois sur Youtube mais une autre collaboration extraite de ce projet a suscité l’intérêt des auditeurs, celle avec Wejdene sur le morceau éponyme du projet “Loin du monde”.

En effet, cette collaboration inédite entre les deux artistes qui était très attendue par les fans avant sa sortie est le second extrait de cet opus à se maintenir dans le Top 40 du classement des singles les plus écoutés en France depuis la sortie du quatorzième album studio de Jul. Sur Spotify, le titre avec Wejdene totalise déjà plus de 6 millions d’écoutes depuis 18 décembre dernier et s’approche de la certification de single d’or ce qui en fait le deuxième plus gros succès de l’album “Loin du monde” .

De quoi donner des idées à l’artiste Marseillais pour son prochain clip qu’il n’a pas encore annoncé alors que la jeune chanteuse a récemment confié être à la recherche d’un nouveau logement, une mission pour laquelle Wejdene a décidé d’embaucher Stéphane Plaza comme ce dernier l’a récemment révélé mais cette recherche restera confidentielle et n’est pas filmé par les caméras de sa célèbre émission diffusée sur M6.