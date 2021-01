McGregor VS Poirier comment suivre le combat, streaming direct

Poirier va-t-il prendre sa revanche sur McGregor ?

C’est l’événement du weekend, le retour dans l’octogone de Conor McGregor face à Dustin Poirier à l’Etihad Arena de Abu Dhabi aux Emirats Arabes Unis, un combat au sommet très attendu par le public qui sera diffusé en direct à la télévision en France dans la nuit du samedi 23 janvier au dimanche 24 janvier 2021.

Le direct sera à suivre à partir de 4 heures du matin en France sur RMC Sport 1 et le combat entre Dustin Poirier et Conor McGregor va débuter au alentour de 5h30. Au mois de septembre 2014, l’Irlandais avait déjà affronté l’Américain à Las Vegas pour une victoire par TKO (coups de poing), le pratiquant américain d’arts martiaux mixtes qui compte 26 victoires pour 6 défaites aura donc le droit à une revanche cette nuit face à The Notorious qui sort une nouvelle fois de sa retraite et totalise 22 victoires pour 4 défaites.

Les deux combattants ont d’ailleurs été battus par Khabib Nurmagomedov en 2018 et 2019 alors que Russe vient de prendre sa retraite au mois d’octobre dernier après une 29ème victoire et a laissé son titre des poids légers ce qui donnera l’occasion au vainqueur de ce combat de se battre pour récupérer ce titre. En France, RMC Sport a obtenu les droits pour la diffusion en direct du combat de MMA entre Conor McGregor et Dustin Poirier qui sera ensuite disponible gratuitement en rediffusion sur Youtube.