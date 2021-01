Khabib se réjouit de la défaite de McGregor, l’Irlandais réagit en le provoquant

Conor McGregor n’aura pas réussi son retour dans l’octogone, très attendu et annoncé comme favori, il a subit la nuit dernière sa cinquième défaite face à Dustin Poirier par TKO (coups de poing) alors qu’il avait pourtant battu l’américain en 2014, ce dernier a mis à terre l’Irlandais lors du deuxième round après une puissante gauche avant que l’arbitre du combat n’annonce la défaite de The Notorious, Khabib Nurmagomedov a ensuite fait part de son commentaire sur ce duel.

“C’est dur de rester inactif aussi longtemps. Mes jambes étaient là, le cardio était la, mais l’inactivité m’a surement couté. Je dois me remettre au boulot” a déclaré McGregor après sa défaite, “son low kick aux mollets était très bon, mais Dustin est un vrai combattant” a tenté de justifier Conor après cette défaite avant d’annoncer qu’il revenir car c’est ce qu’il fait toujours tout en encaissant les coups.

“Je tiens à dire que Conor a pris ce résultat avec professionnalisme. Nous sommes à 1-1 et peut-être que nous devrons remettre ça” a réagi de son côté Dustin Poirier de quoi laisser présager un troisième combat entre à l’avenir pour les départager et offrir une revanche au combattant Irlandais, “Je pense que c’était un combat pour le titre. Je suis le champion maintenant” a conclu l’américain.

“Voilà ce qui arrive quand tu changes d’équipe, que tu quittes les sparring partners qui ont fait de toi un champion, et que tu fais du sparring avec des petits enfants ; c’est bien éloigné de la réalité” a commenté sur Twitter après le combat Khabib Nurmagomedov récemment retraité.

McGregor a répondu au Russe en conférence de presse tout en lui proposant de revenir sur sa décision d’arrêter de combattre, “Mon équipe est la même depuis le premier jour. Je n’ai rien changé, vous le savez. Il faut respecter les athlètes. C’est le personnage de Khabib Nurmagomedov, derrière le masque. On s’en fout. Que veut-il faire ? Revenir ou pas ? Il est incapable de lancer un coup de pied. Je me suis relevé contre Dustin (Poirier).” a-t-il explique avant d’ajouter, “Que certains comptent plusieurs victoires ou plusieurs défaites, chaque combat est différent. (…) Khabib veut faire des commentaires irrespectueux : ‘Reviens et on se la donne, mon grand ! Je suis là, c’est quand tu veux.’ Ce sont des paroles de combattant. Donc s’il veut revenir, aucun souci. Il peut toujours essayer.”.

This is what happened, when you change your team, leave the sparring partners who made you a champion and sparring with little kids, far away from reality.

— khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) January 24, 2021