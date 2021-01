Benzema défendu par Brulux qui à la haine contre Deschamps, “Virez-le”

Je le hais du fond du cœur

Il y a quelques jours lors d’une interview pour la magazine Onze Mondial, Brulux s’est confié sur son amitié avec Karim Benzema en révélant notamment s’être fait rembarrer gentiment pas l’attaquant Français du Real Madrid pour lui avoir donner des conseils pour améliorer ses performances sur le terrain, de passage pour une interview dans “J’apprécie à moitié” de Skyrock, le rappeur français a exprimé son soutien envers KB9 et expliqué ne pas comprendre sa non sélection en équipe de France de Didier Deschamps.

Après sa semaine Planète Rap dans l’émission Planète Rap pour la promotion de son album “La sans pitax”, Brulux était de passage dans “J’apprécie à moitié” pour parler de son passage en prison, son nouvel album, son boycott d’Instagram et il a donné son avis très tranché sur l’embrouille entre Karim Benzema et le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps qui depuis l’affaire de la se*tape de Mathieu Valbuena est mis à l’écart de l’équipe de France de football malgrès ses performances avec son club du Real Madrid et notamment trois Ligues des Champions remportées ces dernières années.

“Je le hais du fond du cœur, pour de vrai, je le déteste. C’est pour l’amour du football, j’aime trop le foot et il n’a pas privé que Benzema, il a privé une grande partie de la France, la richesse de la France ce sont ses couleurs” a déclaré Brulux au sujet de Didier Deschamps, très remonté contre le sélectionneur national avant d’ajouter “Virez Deschamps , faut le virer“ pour afficher son soutien à Karim Benzema qui n’a quasiment plus aucun espoir de retrouver les Bleus alors que Deschamps est sous contrat avec la FFF jusqu’à 2022 et la Coupe du monde qui se déroulera au Qatar.

Brulux est un véritable fan de Benzema, en 2014, le rappeur lui avait dédié un premier morceau accompagné d’un clip intitulé “Benzema” et en 2017 un second titre avec “KB9”, c’est à l’occasion de la sortie de ce second single que le joueur français est entré en contact avec lui, “J’ai appelé mon premier son Benzema, je me suis mis au rap doucement. Un peu plus tard, j’ai réalisé un autre son que j’ai appelé « KB9 ». Et là, Benzema est venu commenter sur instagram, il m’a écrit un message gentil et il s’est abonné à moi.” a-t-il récemment révélé.