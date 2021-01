Dj Snake ne connaît pas les rappeurs français et se fait descendre par Booba

Mondialement connu avec notamment dernièrement ses tubes “Magenta Riddim”, “Loco Contigo” avec J. Balvin et Tyga ou encore “Taki Taki” avec Ozuna, Selena Gomez et Cardi B, Dj Snake a enchainé des nombreuses collaborations avec des stars internationales dans sa carrière comme Sean Paul ou Lady Gaga mais ne semble pas vouloir s’intéresser à une collaboration avec des rappeurs français, ce qui n’a pas échappé à Booba.

En effet dans sa carrière le Dj Français connu également pour être un fan du Paris Saint Germain n’a jamais collaboré avec un rappeur français, même si une collaboration avec l’artiste d’origine Algérienne Soolking a été annoncée au mois d’octobre, Dj Snake ne semble pas s’intéresser au rap français comme il l’avait d’ailleurs confié lors d’une interview accordée à Fun Radio il y a un peu plus de deux ans ressortie par Booba.

“Prépares-tu un truc avec un rappeur français ?” questionne le journaliste à Dj Snake qui répond négativement, “Mais tu écoutes beaucoup de rap français ?” poursuivi l’animateur, “Non ça m’arrive, après le truc c’est que je les connais pas tu vois” explique le Dj Parisien questionné ensuite s’il connaît des rappeurs en citant Gims, Niska ou Booba, “Ouais ouais j’en connais c’est vrai que Booba, on a diné ensemble il y a pas longtemps, en tous cas-là j’ai trop de morceaux, je peux pas faire de morceaux rap français à cette heure-ci” a-t-il répondu.

Booba a remis à jour cette extrait vidéo en le postant ce lundi sur son compte Twitter pour s’en prendre à Dj Snake, “.@djsnake redescends sur terre amigo on a pas l’temps non plus. Et vive la France!!!” a-t-il commenté tout en mentionnant le Dj qui n’a pas répondu pour le moment alors qu’il prépare la sortie de son nouveau single nommé “Rapti World” pour ce soir.