Dinor accusé de mentir sur sa carrière à Sassuolo ? Un journaliste répond

La semaine dernière Dinor a dévoilé son deuxième projet intitulé “Ronaldinor” avec les featurings de Hatik, JuL, Mister You et Tayc, à cette occasion le rappeur/footballeur a enchainé les interviews pour assurer la promotion de son nouvel album mais également pour s’exprimer sur sa double carrière de footballeur et de rappeur.

Le sujet de sa double de vie a fait débat depuis quelques jours auprès des internautes qui ont accusé Dinor de mentir sur sa carrière de sportif, lors d’un récent passage télévisé sur beIN Sports, ce dernier s’était notamment exprimé sur son souhait de devenir joueur professionnel afin de pourvoir affronter sur le terrain Cristiano Ronaldo, une opportunité que son club de Sassuolo peut lui offrir.

Au mois de février 2020, Nordine Arabat de son vrai nom avait rejoint l’U.S. Sassuolo Calcio, club italien évoluant en Serie A dans le même championnat que la Juventus de Turin mais pour le moment le joueur n’a pas eu la possibilité d’évoluer dans l’équipe professionnelle, “Mon but c’est de jouer en pro le plus rapidement possible pour affronter Cristiano Ronaldo. C’est un rêve de jouer contre Cristiano” avait-il expliqué lors de ce passage télévisé sauf que les internautes ont commencé à se moquer de lui car selon le site allemand transfermarkt proposant des informations sur les transferts et les carrières des joueurs, Dinor serait sans contrat depuis le 1er octobre 2020 et n’aurait joué que 30 minutes sur 2 matches en U19.

“La mythomanie devient trop grave. Par contre il a le meilleur agent d’image possible, le mec demande une interview, les chaînes lui demandent même pas de preuve du fait qu’il soit encore vraiment à Sassuolo. C’est trop grave et ça dit trop de chose de certains de nos médias.” a commenté un internaute à l’encontre du rappeur/footballeur sur Twitter suite à sa dernière interview pour l’émission TF1, l’accusant de mentir.

Actuellement en France pour la promotion de son album, Dinor n’a pas réagi aux propos des internautes mais un journaliste sportif du nom de Johann Crochet spécialiste dans le football italien a pris sa défense sur le réseau social en donnant des explications sur cette rupture de contrat et la situation du joueur pour mettre fin aux rumeurs, “Pour information, Noor Arabat aka Dinor Rdt, est bien sous contrat avec Sassuolo. J’ai eu la confirmation, entre autres, du club. Après sa tournée médiatique en France pour son album, il sera en Italie en milieu de semaine pour reprendre l’entraînement.” a-t-il expliqué pour faire taire les critiques.

“Et pour rappel : le championnat Primavera (il joue avec la “réserve”) a été suspendu le 6 novembre dernier en raison des conditions sanitaires en Italie et n’a repris que ce week-end.” a ensuite précisé le journaliste pour rétablir la vérité, Dinor devrait donc faire son retour à Sassuolo cette semaine pour reprendre l’entrainement et se concentrer sur sa vie de footballeur.