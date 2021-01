Zlatan Ibrahimovic s’embrouille sévèrement avec Lukaku [Vidéo]

Ce mardi soir l’Inter de Milan éliminé l’AC Milan de la Coupe d’Italie avec une victoire sur le score de buts à 1 en quart de finale grâce à un superbe coup franc de Eriksen dans les ultimes secondes de la rencontre qui a été marquée par un gros clash entre Zlatan Ibrahimovic et Romelu Lukaku.

Lors d’un derby bouillant, buteur pour l’AC Milan, Zlatan Ibrahimovic était très chaud et s’est sévèrement embrouillé avec l’attaquant Belge, Romelu Lukaku avant de se faire exclure en seconde période. L’altercation a eu lieu à la mi-temps du match entre l’Inter Milan et l’AC Milan, les deux joueurs ont fait un tête contre tête et les insultes ont fusé entre eux, très énervé, l’ancien joueur du PSG était prêt a en venir aux mains, les deux joueurs ont écopé d’un carton jaune.

Sur le chemin menant aux vestiaires, l’embrouille s’est poursuivi, “Ne parle pas de ma mère” a commenté l’attaquant Belge avant d’insulter Zlatan qui lui a répondu virulemment, les deux joueurs semblaient être prêts à se battre, une séquence filmée par la télévision Italienne. finalement le Suèdois a été exclu en deuxième période après un deuxième carton jaune.

L'altercation Zlatan – Lukaku en vidéo🔥pic.twitter.com/8DFSIkQ14X — Goal France 🇫🇷 (@GoalFrance) January 26, 2021