6ix9ine sa carrière de rappeur définitivement terminée ?

Depuis le mois d’octobre dernier, 6ix9ine semble avoir mis entre parenthèse sa carrière de rappeur suite à la parution de son album Tattle Tales et les faibles ventes du projet, les prédictions avaient annoncé avant la sortie de cet opus une première semaine avec environ 150 000 ventes mais le rappeur américain de 24 ans connu pour sa chevelure colorée et son statut de balance n’avait écoulé que 50 000 exemplaires de l’album, loin de la première place du Billboard 200.

Malgré l’énorme succès des singles Gooba dont le clip cumule plus de 670 millions de vues avec un record de 43 millions de vues en 24 heures à sa mise en ligne et de son featuring avec Nicki Minaj sur Trollz avec plus de 320 millions de vues sur Youtube, les auditeurs n’ont pas été convaincus par le retour de 6ix9ine après son absence musicale causée par son incarcération.

Lors de la deuxième semaine d’exploitation de Tattle Tales les chiffres se sont effondrées avec seulement 11 532 ventes et une chute à la 46ème place du Top albums aux Etats Unis, Tekashi 69 s’était même filmé dans une vidéo en train de distribuer des disques dans la rue avant de déchirer des affiches promotionnelles de son album dans ses deux dernières publications sur Instagram puis de totalement disparaitre des réseaux.

En effet depuis le 11 septembre dernier date de sa dernière publication sur son compte Instagram suivi par plus de 23 millions de personnes, 6ix9ine a quasiment disparu des réseaux sociaux pourtant ultra actif sur la toile avant la sortie de son album, le rappeur américain a visiblement eu du mal à s’en remettre de son échec et ne fait plus que parler de lui désormais pour des faits divers comme son récent échange virulent avec un boxeur en boite de nuit ou encore son “overdose” après avoir pris des médicaments pour perdre du poids.

Alors qu’il a signé lors de son séjour un contrat record de 10 millions de dollars avec son label pour 2 albums pour un projet en anglais et un second opus en espagnol de quoi le mettre à l abri financièrement, pour le moment le retour de 6ix9ine semble très incertain et il semble actuellement être passé à autre chose. Ebro Darden, un journaliste connue comme une pointure du hip-hop aux Etats-Unis qui anime l’émission “Ebro in the Morning” sur la radio Hot97 avait d’ailleurs déclaré au mois d’octobre dernier que selon lui la carrière de Tekashi 69 est sérieusement comprise et que son retour va être compliquée, il avait même cité Daniel Hernandez de son vrai nom comme un des artistes qui a percé dans les trois dernières années et qui est déjà complètement fini.