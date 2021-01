Booba se vante d’être N°1, Indochine lui met la pression, B2O réagit

Booba et Indochine s’envoient de la force

Après avoir débuté sa carrière de rappeur en formant le groupe Lunatic en 1994 avec son compère Ali pour un premier album “Mauvais oeil” paru en 2000 avant de se séparer en 2003 pour se lancer dans une carrière en solo, Booba peut se vanter d’être toujours présent dans le rap game 25 ans plus tard et de réussir à placer son dernier single Ratpi World à la première place du Top Singles devant Christine and the Queens et Indochine avec le titre “3SEX”, une performance saluée par le groupe de pop rock français.

Depuis son premier album en solo en 2002 intitulé “Temps mort”, Booba a enchainé avec un album tous les deux ans pendant quelques années, “Panthéon” en 2004, “Ouest Side” en 2006, “0.9” en 2008, “Lunatic” en 2010, “Futur” en 2012 avant de dévoiler deux projets en 2015 avec “D.U.C” et “Nero Nemesis” et enfin en 2017 “Trône” son dernier album en date mais depuis les fans de B2O s’impatientent et après des nombreuses rumeurs de la sortie d’un opus surprise, le Duc de Boulogne a enfin annoncé la sortie officielle de son dixième opus pour le 5 mars avec “ULTRA” qui sera sans doute son ultime album.

En plus des deux premiers extraits “Azerty” et “5G”, Booba régale son public depuis quelques semaines avec des extraits inédits publiés sur les réseaux ou encore son featuring avec MHD qu’il a décidé de sortir de ses archives, le rappeur français exilé à Miami a également présenté des nombreuses collaborations, avec JSX sur “Pompeii”, avec Bilton sur “Chicha Menthe” et plus récemment avec Gato et Bramsito sur “Piccolo” mais il a aussi dévoilé ce lundi soir sa très attendue reprise du tube “Barbie Girl” d’Aqua avec le single “Ratpi World” qui a pris la première place Top Singles sur Apple Music devant Vianney, Amel Bent, Indochine, Angèle ou encore Julien Doré.

Booba s’est étonné de ce nouveau succès avec un petit tacle aux radios sur l’absence de ses titres dans les playlists et en adressant un message de respect à Indochine, “C’est quand même fou de savoir que je suis devant tous ceux là.. des Vianno Indochine ( grand respect Indochine ) des Julien Doré etc et qu’aucune grosse radio ne va me jouer en playlist” a-t-il déclaré avant de remercier ses fans “Et ça fait plus de 20 ans que ça dure. Heureusement que la Piraterie existe”.

Ce tweet n’est pas passé inaperçu, Indochine a répondu directement au message de Booba sur le réseau social avec un petit coup de pression gentil, “@booba !! mais attention l’étau se resserre !!!” en ajoutant des émojis poing levé et clin d’œil pour le soutenir. Une réaction appréciée par B2O qui a réagi dans la foulée pour remercier le groupe de pop rock français , “Quel honneur!!! Fuck l’étau c’est sans radio moi les gars et avec des couteaux dans l’dos filez moi un coup d’main zobi. Merci Indochine”, a-t-il déclaré avant d’adresser un petit pic à Hatik et Vianney, “Et Hatik tu pars en couilles fréro c’est pas comme ça qu’on construit une carrière! Et wesh il est où Vianno? “.