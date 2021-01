Quand JoeyStarr affiche sans gêne son postérieur

Suivi par plus de 498 000 abonnés sur son compte Instagram, JoeyStarr est très actif sur le réseau social pour partager chaque jour son quotidien et ses passions à ses fans, s’exprimer sur l’actualité du moment, pousser un coup de gueule, faire la promotion de ses projets ou encore se moquer des stars de la télé-réalité et des influenceuses comme récemment avec Maddy Burciaga pour sa vidéo faisant la promotion d’un faux livre de décoration.

JoeyStarr affiche fréquemment sa passion pour la cuisine dans ses stories avec notamment des vidéos ou des photos des plats qu’ils préparent dans sa cuisine, fin gourmet, le rappeur du groupe NTM a récemment posté un cliché surprenant mais tout à son image, sur lequel il apparaît de dos en train un préparer un plat avec son pantalon partiellement abaissé laissant apparaître le haut de ses fesses avec la légende “Men at work” (‘l’homme au travail) et l” hashtag “Je mange je mange et je bois”, de quoi amuser ses fans.

Après avoir exprimé son indignation il y a quelques face à la séquence de l’influenceuses Maddy Burciaga en train de faire un placement de produit pour des faux livres “fakes book” dont Le compère de Kool Shen n’a pas compris l’intérêt en relayant la vidéo l’humoriste Belge Pierre-Emmanuel Jennar, JoeyStarr est visiblement un adepte de la cuisine et avait notamment participé au mois d’avirl dernier à une émission avec Cyril Lignac qui pendant le confinement causé par l’épidémie du Coronavirus dans son rendez vous quotidien de cours de cuisine en Live Instagram pour réaliser un riz sauté aux saucisses et aux merguez.