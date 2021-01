Zlatan a-t-il prononcé de propos racistes contre Lukaku ? Ils se sont violemment insultés

Alors qu’ils étaient coéquipiers en Angleterre, à Manchester United, Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovic ont failli se battre lors de la rencontre entre le Milan AC et l’Inter Milan ce mardi soir, remportée par l’équipe de l’attaquant de Belge sur le score de 2 à 1 buts, les deux joueurs ont eu des échanges très tendus et les insultes ont fusés.

A la mi-temps du match entre l’Inter et l’AC Milan pour le compte de la Coupe d’Italie, une vive altercation a éclaté entre Zlatan Ibrahimovic et Romelu Lukaku, les deux attaquants Milanais ont fait un tête à tête avant d’écoper chacun d’un carton, en seconde période le Suédois a même été exclu par l’arbitre pour un deuxième carton.

Les deux joueurs ont même ont failli en venir aux mains sur la pelouse avant de poursuivre les insultes dans le couloir du stade menant aux vestiaires, l’échange entre eux vient d’être révélé par la presse Italienne, la Gazzetta dello Sport dévoilé la conversation entre eux. Face aux accusations dans le vestiaire de l’AC Milan, Zlatan a affirmé ne pas avoir prononcé de paroles racistes à l’encontre de Lukaku.

This fight between Zlatan and Lukaku went too far I think 💀 pic.twitter.com/Gjgbv1JEkf

