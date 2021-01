Booba et Maes réunis pour un nouveau gros hit sur Ultra

Alors que la sortie de Ultra se précise de plus en plus et que Booba vient encore faire monter la pression d’un cran avec un inédit cette semaine, en plus des deux premiers extraits du projet déjà sortis, on connaît déjà les premiers invités de ce nouvel opus même si tous n’ont pas encore été confirmés officiellement celle avec Maes promet un nouveau tube en puissance.

En effet Booba a déjà confirmé la présence du rappeur SDM, signé sur son label 92i dont la collaboration avait été teasé par le DUC avec un court extrait il quelques semaines, il s’agira là de leur deuxième featuring en commun après le single “La Zone”.

Bramsito pourrait également faire partie des invités alors qu’il vient tout juste de collaborer ensemble sur le single “Piccolo” avec son compère Gato, mais le featuring le plus attendu est un nouveau en titre en commun avec Maes, la collaboration a été récemment confirmé par les deux rappeurs français après la rumeur de sa présence lancée par la fille de B2O, Luna qui avait fait une demande officiel en vidéo pour un troisième featuring.

Cette collaboration s’annonce sans aucun doute comme un nouveau hit à venir, « Narcos ça arrive… » a récemment confirmé Maes sur Twitter en réponse à un tweet de Booba dans lequel l’artiste Sevranais interprète leur single “Blanche” en concert.

Ce nouveau morceau extrait d'”Ultra” intitulé “Narcos” pourrait arriver très prochainement et devrait donc un des gros singles de l’album de Kopp, la connexion entre les deux rappeurs français a en effet toujours été une entière réussite et appréciée des auditeurs, de quoi laisser un présage un nouveau tube.

Les deux artistes ont déjà sorti deux titres en commun avec chacun un énorme succès, “Blanche” extrait l’album “Les Derniers Salopards” sorti en 2020 et “Madrina” issu de l’album “Pure” paru en 2018, les morceaux sont tous les deux certifiés single de diamant, le rappeur de Sevran avait même révélé lors d’un entretien pour La Libre Belgique, que la première collaboration entre eux avait permis de véritablement lancer sa carrière dans la musique et d’accéder à un public plus large grâce à la visibilité de ce featuring avec Booba.