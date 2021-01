Booba veut “abattre” Fred Musa et Laurent Bouneau !

“Abattez-les”

En terme de clash, Booba est bien décidé à ne rien lâcher avec cette fois ci comme cible Skyrock en allant encore plus loin dans les menaces face à Laurent Bouneau, le directeur général des programmes de la radio et son animateur vedette de l’émission Planète Rap, Fred Musa, sévèrement critiqués par Koop dans un nouveau message virulent.

Il y a quelques jours, Booba s’était déjà attaqué à Fred Musa en réaction à une interview de ce dernier dans l’émission de Guillaume Pley dans laquelle l’animateur de Skyrock commente, “Ca c’est un bon teaser pour toi. Le mec fragile de Planète Rap, tiens Booba elle est offerte elle est pour toi celle-ci”, un commentaire que B2O n’avait pas apprécié, “Bientôt y vont le proclamer en Dr.Dre ce guignol. Quel milieu de merde c’est honteux. Et continue à citer mon nom” avait-il répliqué avant de reprendre une nouvelle fois les hostilités ce jeudi soir.

“Allez les colons faut appuyer sur le bouton c’est numéro 1. La “musique pour le village” est numéro 1! Sans vous, juste à la sueur du front et des cojones. Ne laissez jamais ces gens là vous abattre! Abattez-les!!! Vive la piraterie” a déclaré Booba sur Twitter en publiant une photo de Laurent Bouneau et une autre de Fred Musa en train d’allumer un “joint” dans les locaux de Skyrock tout en les mentionnant, visés directement par cette provocation aucun des deux n’a réagi publiquement pour le moment sur le réseau social.

Quelques heures après cette publication Booba en a remis une couche avec un nouveau cliché de l’animateur et du directeur de la programmation de Skyrock accompagné du message “Suite à mon dernier tweet on me dit qu’ils porteraient plainte pour “menaces de mort””, son tweet précédent toujours présent sur le réseau social semble avoir été signalé.

Alors qu’il vient d’avoir un échange improbable avec Indochine pour s’apporter un soutien mutuel suite à sa première place dans le Top Singles avec Ratpi World, cet avertissement n’inquiète visiblement par le rappeur français préférant en rire et profitant de l’occasion pour s’en prendre encore à Skyrock, sans craindre une nouvelle suspension de son compte sur Twitter alors qu’il a déjà été banni d’Instagram.