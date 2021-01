Dinor dévoile la véritable raison de l’annulation du feat avec Heuss l’Enfoiré

Une embrouille avec Heuss ? Dinor dément

Quelques jours avant la sortie de son album “Ronaldinor” vendredi dernier, le footballeur rappeur Dinor avait annoncé avec regret sur les réseaux sociaux finalement que l’un des featurings annoncé sur son projet ne sortira pas, le morceau “Sous pillave” en collaboration avec Heuss L’Enfoiré a finalement été retiré du tracklisting de cet opus sans donner la raison de cette décision.

En effet lors de l’annonce de la sortie de son album, Dinor avait présenté la tracklist du projet avec tous les invités Jul, Tayc, Hatik, Mister You et Heuss L’Enfoiré mais au dernier moment juste un peu avant la parution de cet opus, le rappeur a déclaré que le featuring avec ce dernier ne va pas sortir, de quoi lancer une rumeur d’une embrouille entre eux.

“We la miff j’espère que ça va bien pour vous malheureusement j’ai une mauvaise nouvelle a annoncé. Le son avec Heuss L’Enfoiré ne fait plus partie de l’album. Voila chacun décide de ce qu’il veut faire je ne force personne. En tous cas l’album est incroyable rendez vous vendredi ma team en or” avait-il confié sans révéler plus de détails avant d’enfin s’expliquer lors d’une interview pour le média Rapunchline.

A l’occasion d’un entretien pour Rapunchline dans le cadre de la promotion de Ronaldinor, Dinor s’est expliqué sur la raison exacte de l’annulation de cette collaboration avec Heuss initialement annoncé sur l’album, il s’agit en faite d’un problème de droit, le single en question est un remix de Sweet Dreams du groupe de pop rock et new wave anglais, Eurythmics, le joueur de Sassuolo n’a pas eu l’autorisation pour l’utilisation du titre avant sa sortie et a donc été contraint de le supprimer de la tracklist et cela n’a aucun lien avec Heuss.

A noter que Dinor espère tout de même pouvoir sortir un jour ce morceau s’il obtient l’accord de Eurythmics, la semaine dernière après l’annonce de l’annulation de la sortie du single, il avait tout de même dévoilé un court extrait sur les réseaux sociaux de ce qui semblait s’annoncer comme un futur tube en puissance.