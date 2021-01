Wejdene annonce une grosse surprise pour ce vendredi

Relativement discrète musicalement depuis la sortie de son premier album au mois septembre et le clip “16” avec uniquement un featuring en compagnie de Jul sur le single “Loin du monde” le mois dernier, Wejdene vient de faire une annonce en exclusivité aux internautes ce mercredi soir qui a fait le bonheur de ses fans avec la sortie d’un nouveau morceau en collaboration avec le rappeur S-Pion.

La jeune chanteuse révélée grâce à TikTok avec son tube Anissa est désormais suivie par près de 2 millions de followers sur Instagram et s’active sur le réseau social, dans sa dernière story, Wejdene a fait une révélation à son public en annonçant la sortie surprise d’un inédit cette semaine sur les plateformes de streaming tout en dévoilant un court extrait.

Celle qui est devenue célèbre avec sa phrase « Tu hors de ma vue » a posté le visuel de ce nouveau single intitulé “Gang Gang” en featuring avec S-Pion accompagné de la légende “Pour la prochaine bombe, je sens que ça va faire feu” avant de dévoiler une vidéo avec un extrait de ce titre en expliquant que cette collaboration a été enregistrée il y a un an, de quoi susciter l’enthousiasme du public.

Mais le morceau “Gang Gang” disponible ce vendredi n’est pas issu du prochain projet de Wejdene, il s’agit d’un extrait de la compilation “91 All Stars” réunissant plusieurs rappeurs du 91 réalisée par Jungle Squad Corp dont le premier single intitulé de “La Zone” de Ninho est disponible depuis le mois d’octobre dernier et dont le clip cumule déjà plus de 5,5 millions de vues sur Youtube.