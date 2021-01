Wejdene et S-pion collaborent sur le clip surprenant de « Gang Gang »

En début de semaine Wejdene avait annoncé son retour en musique pour ce vendredi avec un morceau inédit intitulé « Gang Gang » enregistré il y a un an en compagnie du rappeur S-pion, le single est le deuxième extrait de la compilation 91 intitulée “91 All Stars”

Au mois d’octobre dernier Jungle Squad Corp a présenté le clip du morceau “La Zone” avec plus de 5 millions de vues sur Youtube, ce morceau est le premier extrait de la compilation “91 All Stars” regroupant des artistes du département du 91 (l’Essonne), en attendant de connaître la liste des rappeurs présents sur ce projet et la date de sortie officielle, le deuxième extrait avec Wejdene et S-pion vient d’être dévoilé ce vendredi.

Déjà disponible sur les plateformes de streaming, à cette occasion Jungle Squad Corp a également mis en ligne sur Youtube ce midi le clip de cette collaboration entre Wejdene et S-pion dans une vidéo réalisée tout en animation réalisée par Duckmotion et Thomas Silvert, un single qui pourrait bien devenir un futur tube.