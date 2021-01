DemDem, l’épouse de Gims fait sensation pour sa ressemblance troublante avec Kim Kardashian

DemDem confondue avec Kim Kardashian

Suivi par plus de 458 000 abonnés sur son compte Instagram, Demdem la femme de Gims est très active sur le réseau est partage fréquemment des moments de sa vie privée avec le rappeur de la Sexion D’Assaut qui vient de dévoiler sa dernière collaboration avec son compère Black M sur le titre “César”, cette dernière a fait sensation avec sa dernière publications pour sa ressemblance troublante avec Kim Kardashian.

Il y a quelques semaines Gims s’était amusé d’une conversation avec Demdem en l’affichant dans une story, sa femme lui avait fait part de son souhait de se raser la tête dans le but de mieux faire repousser ses cheveux, ce qui avait choqué Meugui, “Je préviens l’avocat pour le divorce. Si elle se rase la tête je demande le divorce, parlez-lui ça dépend de vous là” avait-il réagi avec humour, finalement son épouse n’est pas passée à l’acte comme elle vient le prouver avec sa dernière photo postée sur Instagram qui a interpellé les fans.

“Le bonheur est le meilleur des cosmétiques (merci quand même à @lolabellezza pour ce « léger » coup de pinceau” a-t-elle mis en légende sur le réseau social en publiant une photo d’elle avec son nouveau look tout en remerciant Lola Bellezza, une make-up artiste, un cliché qui a suscité des nombreuses réactions, “Mais wahouuu c’est trop” a par exemple commenté Vitaa alors que les internautes eux ont été surpris par sa ressemblance étonnante avec la femme Kanye West, Kim Kardashian.

“J’ai cru c’était KIM KARDASHIAN”, “Liker pour ceux qui ont cru que c’était Kim Kardashian”, “Tu sais au début je pensais que c’était Kim Kardashian t’es une vraie beauté”, “Non mais c’est Kim Kardashian là ?”, “Kim Kardashian this you ?”, “Hahaa je croyais que c’était Kim K! T’es magnifique”, “Kim Kardashian this you ?”, “On dirait Kim Kardashian”, peut notamment lire dans les nombreux commentaires de la publicarion alors que Kim K est actuellement en pleine procédure de divorce avec son mari Kanye West.