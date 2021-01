Dinor tacle ses détracteurs de retour à l’entrainement à Sassuolo

Il y a une semaine Dinor a sorti son deuxième album nommé Ronaldinor, à cette occasion celui qui est à la fois rappeur et footballeur était de passage en France à Paris pour enchainer les interviews afin d’assurer la promotion de ce projet qui s’est écoulé à 3 207 exemplaires lors de sa première semaine d’exploitation soit plus du double que pour son précédent projet “Lunettes 2 ski” (1 300 ventes) paru en 2019.

Lors de la promotion de ce nouvel opus, Dinor a subi des nombreuses critiques des internautes sur les réseaux sociaux pour se présenter comme un footballeur de l’équipe Italienne de Sassuolo qu’il avait rejoint au mois de février dernier, ces derniers ont accusé le rappeur ne plus évoluer avec son club en reprenant les informations d’un site spécialisé selon lequel il était actuellement sans contrat, les Twittos ont ajouté que Noor Arabat de son vrai nom actuellement en Freance ne s’entraine plus avec son équipe depuis plusieurs mois en le traitant de menteur.

Finalement face à la polémique, cette semaine un journaliste spécialisé dans la Serie A, Johann Crochet a pris la défense de Dinor sur Twitter tout en donnant l’explication sur cette rupture supposée de son contrat. Il a confirmé que le rappeur est bien sous contrat avec Sassuolo, qu’il devrait reprendre l’entrainement dans les prochains jours à la fin de sa tournée promotionnelle pour son album en ajoutant que le championnat dans lequel le joueur évolue a été suspendu à cause de la crise du Covid-19 et vient de seulement de reprendre.

“Le site de Sassuolo a été mis à jour et Noor Arabat apparaît bien dans la liste des joueurs de la Primavera” a ensuite ajouté le journaliste pour prouver ses propos avant de poster une photo de Dinor de retour à l’entrainement en Italie alors que ce dernier a profiter de l’occasion pour narguer ses détracteurs dans la story de son compte Instagram lors de son retour en Italie.

“Les jaloux qui ont parlé pour rien, vous savez je vais ou ?” a-t-il commenté sur le réseau social en publiant une photo de lui en route vers Sassuolo avant d’ajouter “C’est juste incroyable ce qu’il se passe je m’en rend même pas compte moi même. Rappeur et footballeur en même temps. J’ai sortie mon album le vendredi 22 janvier, et demain je reprend l’entrainement. Pas les mots et merci vraiment, merci à tous ceux qui me soutiennent”.