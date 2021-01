OM : Les images incroyables des émeutes à la Commanderie, les supporters ont mis le feu

Ce samedi soir devait avoir lieu à 21 heures le match de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et Rennes pour le compte de la 22ème journée du championnat de France mais la rencontre a été reportée car des supporters de l’OM sont entrés en force cet après-midi dans la Commanderie, le centre de formation et d’entraînement de l’équipe Marseillaise pour demander le départ des dirigeants.

Une cinquantaine des membres de plusieurs groupes de supporters se sont introduit de force dans les bâtiments de la Commanderie cet après midi pour prendre d’assaut les bâtiments, ils ont arrosé l’entrée du centre d’entraînement avec des fumigènes et des feux d’artifice ou encore mis le feu à des arbres, les murs ont été taggés avec des graffitis “Eyraud dehors” et “direction FDP”.

Lors de l’incident les joueurs étaient présents sur place et se sont enfermés dans les chambres alors que le joueur de l’OM, Alvaro Gonzalez qui aurait tenté de les calmer a été blessé, le défenseur a été touché au dos par un projectile, la valise de l’entraineur Olympien Villas-Boas a été balancé et le bus de l’équipe caillassé.

Les supporters marseillais ont exprimé leur colère contre la direction ce samedi, ciblant notamment Jacques-Henri Eyraud et ont déployé des banderoles dans toute la ville de Marseille pour faire savoir leur mécontemment, “JHE: Pas de Marseillais à l’OM? Dégage d’ici”, “JHE : Ennemi public numéro 1”, “Eyraud de puta”, “En 4 ans le seul projet que vous avez réussi? Celui d’être ridicule”, peut-on lire sur les banderoles déployées, c’est la crise à l’OM.

🔴 Ça chauffe à La #Commanderie ! Plusieurs groupes ont arrosé l’entrée du centre d’entraînement avec des fumigènes et des feux d’artifice. Ils essaient de pénétrer à l’intérieur de l’enceinte (Crédit : Cédric Monné) #OM #TeamOM pic.twitter.com/jasL2Ef6ch

[#L1🇫🇷] 🔴 Entre 50 et 100 personnes sont rentrés dans la Commanderie et ont “tout cassé” dans le bâtiment sportif. Un joueur aurait été frappé, la valise d’AVB aurait été ouverte et jetée.

Le bus aurait également été caillassé.

(@HugoAmelinovic)pic.twitter.com/YLHqgavImm

— Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) January 30, 2021