Booba accuse encore Rohff d’avoir fréquenté la femme de Gims, Demdem

Booba sort des dossiers sur Rohff et Demdem

En fin d’année dernière en plein clash avec Rohff, Booba avait lancé une rumeur d’une relation passée entre Housni et Demdem, la femme de Gims, un dossier que B2O vient encore de relancer sur son compte Twitter pour tenter de prouver ses propos avec un nouveau dossier alors que les principaux intéressés par cette affaire avaient pourtant démenti cette rumeur il y a quelques semaines.

Alors que son dernier single “Ratpi World” fait un véritable carton sur les plateformes de streaming et vient de prendre la première place du Top Singles cette semaine, Booba n’oublie pas de relancer les clashs sur les réseaux sociaux, après s’en être pris virulemment à Skyrock et notamment Laurent Bouneau, le directeur de la programmation de la radio avec qui il a eu un échange tendu ce vendredi suite à la non diffusion de son dernier single qui est pourtant N°1, B2O a relancé les hostilités contre Rohff.

Booba a tout d’abord posté sur Twitter une ancienne photo de Rohff avec sa dent manquante en s’exprimant sur une mystérieuse affaire d’une personne qui a essayé de faire interne une autre pour un retard de paiement de loyer sans donner plus de détails, “Bah alors ma chouquette t’as plus rien à te mettre sous la dent? Y a qqun en Belgique que tu as essayé de faire interner qui a des retards de loyer. Tu devrais t’en occuper” a-t-il déclaré avant de ressortir le dossier concernant le Padre Du Rap Game et Demdem, l’épouse de Gims.

En effet Booba a encore remis à jour cette rumeur en tentant d’apporter des nouvelles preuves pour conforter sa version alors que les deux principaux avaient pourtant démenti les accusations, cette fois-ci Kopp a fait référence à une nuit à l’hôtel Pullman et une rencontre en un studio d’enregistrement entre Housni et et la compagne de Meugui avec des captures d’écran pour appuyer ses propos ainsi qu’une note avec le texte “Il voyait DemDem à l’hôtel Pullman de Bercy Village quand elle squattait au studio de Saint Maur et dans cet hôtel il y est aussi allé avec”.

Très actif sur les réseaux, Rohff n’a pas réagi à cette nouvelle provocation alors qu’il a eu superbe échange avec Mister You cette semaine en direct sur Skyrock au sujet de leur collaboration sur le titre “Solide” extrait de l’album “HLM 2” de ce dernier, les deux rappeurs français se sont exprimés leur respect mutuel en direct dans Planète Rap en attendant de découvrir leur featuring vendredi prochain alors que Demdem a fait sensation il y a quelques jours pour sa ressemblance troublante avec Kim Kardashian.