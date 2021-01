Gims : ses fans très surpris d’avoir enfin vu ses yeux [Photo]

“On voit ses yeux”

En attendant de découvrir son featuring très attendu avec Rohff et après avoir récemment dévoilé son nouveau featuring avec Black M sur le single “César” dont le clip approche les 4 millions de vues sur Youtube, Gims était également de passage cette semaine à la télévision sur France 2 dans Taratata, l’occasion pour le rappeur de la Sexion D’Assaut de faire la promotion de son dernier album “Le Fléau” et d’interpréter en live un medley de ses plus grands tubes ou encore de son duo avec Vianney mais une séquence a interpellé les fans.

Depuis le début de sa carrière avec son groupe la Sexon D’Assaut puis en solo, Gims a toujours tenté de préserver sa vie privée en essayant de ne pas être reconnu publiquement, pour cela Meugui porte toujours une paire de lunettes de soleil pour cacher son regard ce qui a souvent suscité l’interrogation des fans, ces deniers n’hésitent pas à tenter d’apercevoir ses yeux lors de ses différents sorties, sur les vidéos, les photos ou encore lors des passages télévisés du rappeur comme récemment sur le plateau de Taratata, invité par Nagui sur France 2.

Gims est connu pour avoir toujours sur lui ses fameuses lunettes afin d’éviter d’être reconnu en cachant donc ses yeux, il s’en amuse même fréquemment sur les réseaux sociaux ôtant ses lunettes mais en ajoutant des filtres ce qui suscite souvent des nombreuses réactions de son public sauf que cette fois ci les internautes ont réellement réussi à capter son regard grâce à la luminosité des projecteurs sur le plateau télévisé, à l’affut du moindre détail les fans n’ont pas manqué l’occasion pour faire des captures d’écran avant de les diffuser sur Twitter de quoi susciter des nombreuses réactions assez surprenantes.

“Je viens de comprendre pourquoi Gims avait des lunettes de soleil”, “J’ai eu trop peur quand Gims a chanté, la lumière était forte et on voit ses yeux”, “Il faut dire que le regard exorbité du chanteur ferait presque peur” ont réagi les fans sur Twitter de celui qui vient d’obtenir récemment une nouvelle certification avec son dernier album solo “Le Fléau“, certifié Disque de Platine avec plus de 100 000 ventes.

j’eux eu trop peur quand #maitreGims a chanté, la lumière était forte et on voit ses yeux !#taratata pic.twitter.com/7BSz7EqeWw — Pierre REMY (@pierre80remy) January 26, 2021