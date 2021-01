JoeyStarr face à Nikos Aliagas dans 50′ Inside

JoeyStarr se confie sur TF1

A l’occasion de la sortie en DVD du dernier concert de NTM à l’Accor Hotel Arena, JoeyStarr a rencontré Nikos Aliagas pour un portrait du rappeur du groupe NTM dans l’émission 50′ Inside diffusée sur TF1, l’animateur a retrouvé Didier Morville de son vrai nom à Paris pour parler de tout, des débuts de NTM à la carrière d’acteur du chanteur, en passant par des facettes moins connues de sa personnalité.

Avec des textes en forme d’uppercuts rapologiques et des musiques d’une rare urgence, Kool Shen et JoeyStarr ont survolé le genre en quatre albums, jusqu’à leur premier au revoir en 1998. Le phénix ‘Nique Ta Mère’ a ressuscité une première fois en 2008, mais c’est en 2019 que le deux compères ont tiré leur révérence sur scène devant leur public.

Quelle énergie faut-il, quel respect faut-il imposer, combien d’années de domination de la scène rap, de lyrics inoxydables, de punchlines définitives, pour que 30 ans après leurs débuts, JoeyStarr et Kool Shen, Suprême NTM, soient encore là, remplissent Bercy et des arenas dans toute la France… ? Personne d’autre qu’eux ne pouvait se le permettre et ils l’ont fait.

La Der, c’est clair, un concert performance de deux légendes, c’est la fin de NTM mais une fin en feu d’artifice, une fin avec la rage toujours chevillée aux textes, une fin comme celle de deux gladiateurs: debouts dans l’arène et devant leur public. Découvrez l’intégrale de La Der aux formats CD / DVD, K7 ou en pack live Suprême NTM avec un t-shirt exclusif sur la boutique officielle avec égerment les plus gros clips d’NTM à présent disponibles en version HD.