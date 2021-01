Le rappeur Lil Rodney âgé de 12 ans tire sur un bébé, il écope d’une peine de prison

Lil Rodney tire un bébé de 1 an

Lil Rodney, son nom ne vous dit sans doute rien, ce jeune rappeur américain âgé de seulement 12 ans vient d’être condamné à une peine de 7 ans de prison pour avoir tiré sur un bébé de 1 an, au même des faits il n’était âgé que de 11 ans et portait un bracelet électronique qu’il a retiré, l’adolescent était également à l’origine d’un incendie criminel volontaire.

Ce jeune rappeur se revendique ouvertement comme étant un membre du gang américain originaire de South Central Los Angeles, The Crips, déjà dans le viseur de la justice à son jeune âge pour avoir causé un incendie volontaire, il vient d’être condamné pour des faits très graves par la justice. Déjà condamné par la justice à ne pas dépasser un certain périmètre, Lil Rodney était sous surveillance avec un bracelet électronique mais l’adolescent n’a pas tenu compte de cette restriction et n’a pas hésité à couper son bracelet à la cheville pour commettre un nouveau délit assez hallucinant et incompréhensible.

Après cet acte, Lil Rodney est allé tirer sur un bébé âgé de 1 ans qui heureusement n’est pas décédé avant de se prendre fièrement en photo avec des armes, au tribunal, il n’a pas expliqué son acte insensé et a même tenter de nier les faits reprochés en expliquant qu’il voulait aller aux funérailles d’un ami au moment du drame mais n’a pas retrouvé son nom. Le jeune homme qui est a également à l’origine d’une bagarre entre Bloods et Crips en prison, le juge a donc décidé de condamner le jeune rappeur de 12 ans pour 7 ans de prison dans un établissement pour mineurs.