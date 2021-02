6ix9ine : Les rappeurs ne veulent plus collaborer avec lui

La situation se complique pour 6ix9ine

Il y a quelques jours nous vous expliquions que l’avenir de la carrière de rappeur de 6ix9ine pourrait être compromise après l’échec de son dernier album, son statut de “balance” et ses nombreux clashs sur les réseaux sociaux, Tekashi 69 qui a quasiment disparu des réseaux ne s’est pas fait que des amis dans le rap game et la situation semble bien encore se compliquer un peu plus, plusieurs rappeurs n’ont visiblement plus très envie de collaborer avec lui.

De plus en plus discret sur les réseaux et dans les médias depuis le mois de septembre dernier et la parution de son album TattleTales dont il a arrêté subitement de faire la promotion après l’annonce des premiers chiffres des ventes, 6ix9ine est également boycotté par les autres rappeurs américains comme l’atteste sa dernière mésaventure pour une demande de featuring avec Benny The Butcher ou encore pour une demande d’interview.

En effet le rappeur américain de Buffalo dans l’état de New York a confié sur Twitter avoir reçu une demande pour travailler avec 6ix9ine de le part de son manager, “Le manager de Tekashi m’a contacté pour me demander si j’étais intéressé pour enregistre un titre avec son client” a-t-il déclaré avant de révéler qu’il n’a pas accepté la proposition, “Que pensez-vous que j’ai répondu ? Non ou Puta*n non ?” s’est amusé à répondre Benny The Butcher.

6ix9ine subit désormais les conséquences de son comportement de ces derniers mois, Dj Envy a également révélé avoir été contacté plusieurs fois par son manager pour réaliser une interview du rappeur américain dans son émission Breakfast Club et dévoilant les détails d’une demande après avoir reçu un appel téléphonique à 4 heures du matin de «Murda» Murphy, le manager de Tekashi 69 pour le questionner s’il voudrait l’interviewer, le Dj a catégoriquement répondu “Non”, de quoi compliquer sérieusement l’avenir musical du sulfureux rappeur aux cheveux colorés.