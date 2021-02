Booba de retour sur Skyrock invité par Bouneau, “Ca va être Exceptionnel”

Après les menaces et quelques échanges tendus, les tensions semblent finalement s’être apaisées entre Booba et Skyrock ce mardi soir, Kopp pourrait faire un retour surprenant et inattendu dans l’émission culte de la radio Planète Rap animée par Fred Musa invité par Laurent Bouneau, il a validé la proposition sur le réseau social Twitter.

Depuis la promotion de son album Ouest Side” en 2006, Booba n’était plus venu dans les locaux de la radio et poursuit depuis plusieurs années un clash contre Skyrock notamment à l’encontre l’animateur Fred Musa et ainsi que de son directeur de la programmation Laurent Bouneau, la sortie du dernier single “Ratpi World” de Booba avait même relancé les hostilités entre eux car le titre n’était pas encore diffusé sur la radio en attendant de connaître le classement du Top Singles de la semaine précédente.

Finalement ce lundi le classement est tombé ce lundi, le nouveau titre de Booba a bien pris la première place du Top Singles avec plus de 2 millions de streams et le Duc a immédiatement interpellé l’équipe de Skyrock pour le faire savoir la nouvelle, “C’est la fête au village les gars on vous a gardé du Pastis et des Knackis!!! Et attendez Ratpi world c’etait juste un freestyle tombé du joint. ULTRA arrive… Si vous êtes chauds on fait un planète rap. Si vous êtes des hommes… Chauds?” a-t-il commenté sur le réseau social.

Une proposition surprenante de Booba de souhaiter mettre en place une semaine Planète Rap pour la sortie de son prochain album “Ultra” connaissant le passif entre lui et la radio alors qu’il a également demandé au passage à Fred Musa de faire passer “Ratpi World” en playlist sur Skyrock, dans la foulée Laurent Bouneau a confirmé que cela vient d’être fait tout en ajoutant qu’il est le bienvenue pour faire une émission Planète Rap exceptionnelle à l’occasion de la sortie de son nouvel opus.

A la surprise générale, Booba a répondu favorablement en lui demandant de prendre contact avec son attaché de presse en annonçant que cela va effectivement être exceptionnel, “Mais mon p’tit Lolo de une c’est toi qui est le bienvenue ( déjà ) et pas l’inverse. De 2 ça va être effectivement EXCEPTIONNEL!!! J’attend la date, le jour….. Tu connais déjà. Maintenant tu passes par mon attaché d’presse car le Duc ne deal qu’avec les BOSS” a-t-il déclaré.