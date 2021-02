Rohff accepte de revenir à Planète Rap sur Skyrock sans retournement veste !

Rohff fait la paix avec Skyrock

Il y a quelques semaines Rohff avait poussé un coup de gueule concernant la non diffusion de son dernier single “Sécurisé” en collaboration avec Dadju pour s’en prendre à Skyrock et accuser la radio de le boycotter, Housni avait déclaré ne pas comprendre pourquoi son titre n’a pas été sélectionné par Laurent Bouneau, le directeur général de la programmation de Skyrock pour entrer en playlist.

Malgré ce conflit avec la radio Rohff a tout de même accepté la semaine dernière d’appeler en direct dans Planète Rap, Mister You pour s’exprimer sur leur rencontre et leur featuring sur le prochain album de ce dernier à paraître vendredi prochain. L’occasion pour Housni de faire la paix avec Fred Musa, en effet le rappeur du 94 vient de publier ce lundi soir sur Twitter une capture d’écran de sa conversation privée avec l’animateur dans laquelle ce dernier le remercie d’avoir accepté l’invitation pour participer à son émission.

“Je vois qu’on est tous le bienvenu chez SkyrockFM en 2k21 @fredmusa réalisé il y a quelques jours (25janv) réalisé sans retournement veste restons digne” a mis en légende de la publication Housni en révélant sa conversation avec Fred Musa, l’animateur a déclaré espérer le “croiser cette année”, une invitation à venir dans son émission Planète Rap. Rohff a répondu favorablement en confirmant la préparation de son nouvel album tout en adressant au passage un petit tacle à Booba qui vient également d’accepter la proposition de Laurent Bouneau pour un Planète Rap à l’occasion de la sortie de son prochain opus Ultra.

“Ce que je raconte dans mes musiques est trop sensé ! J’ouvre trop les yeux t’as capté ? L’heure est a la débauche. La moula, les ballons etc mon rap c’est street mais aussi de l’éducation principe valeur honneur etc c’est l’opposé de ce qu’ils matraquent frère” avait pourtant déclaré Housni il y deux semaines avant de citer les noms de Swigg, Generations, Mouv qui eux diffusent ses morceaux à la radio avant de poursuive en s’adressant directement à Laurent Bouneau, “Tu joues pas Sécurisé, je m’en cogne Laurent. Il est rentré en télé, d’autre radio le joue donc c’est pas grave, cool. (…) Je quémanderai rien à Skyrock, on chialera pas comme Erk Elie, on reste digne ! On fera pas d’album pour Julien Beats, on achètera pas de stream pour rentrer dans ta playlist, comme certains le font tu le sais très bien, tranquille” mais le différend entre le rappeur et la radio semble visiblement être de l’histoire ancienne avec ce message d’apaisement.