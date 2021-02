Booba : son invitation à Rohff et Gims pour venir au Planète Rap spécial Ultra...

Booba, Gims Rohff réunis à Skyrock ?

Booba vient-il encore de troller tout le monde ou va-t-il réellement faire son retour dans les locaux de la radio Skyrock à l’occasion de la sortie d'”Ultra”, c’est la question que tout le rap game et les auditeurs se posent depuis ce mardi après la surprenante annonce de l’autoproclamé “Boss Du Rap Game” d’une émission Planète Rap pour son nouvel opus tout en invitant Rohff et Gims à venir y participer.

Tout a débuté la semaine dernière, Booba a eu des échanges virulents avec Laurent Bouneau en charge de la programmation des titres sur la radio Skyrock, la situation était relativement tendue entre les deux hommes, l’ancien membre du groupe Lunatic était même passé aux menaces car son dernier titre n’était pas encore diffusé en playlist et voulait “abattre” la radio mais finalement il y a eu un retournement totalement ce lundi soir après l’annonce du classement du Top Singles avec l’entrée de Ratpi World à la première place.

Laurent Bouneau a confirmé l’entrée en playlist sur Skyrock du single en proposant à Booba d’organiser une semaine Planète Rap pour la promotion de son album, contre toute attente, ce dernier a accepté l’offre en lui demandant de prendre contact avec son attaché de presse pour mettre cela en place. Cette nouvelle a rapidement fait réagir Rohff qui a reproché à B2O de retourner sa veste pour avoir craché contre Skyrock pendant plusieurs années et de maintenant accepter d’y revenir, Housni a également confié avoir fait la paix avec l’animateur de la radio, Fred Musa en révélant leur récente conversation privée.

Un Planète Rap Ultra un coup de com’ ?

Roh2F a ensuite poursuivi avec une ancienne interview de Kopp dans laquelle il déclare être la “reine des pu*es” s’il remet un jour les pieds chez Skyrock tant que Bouneau et Fred Musa dirigent la radio et qu’ils sont des imposteurs du rap avant de publier également un montage vidéo pour se moquer de son rival. “Ouloulou il est piqué à vif T’as pas d’ parole t’insultes ta mère de reine des pu*es pour une radio que tu fais semblant de combattre depuis 20ans.” a-t-il mis en légende avant d’ajouter “Finalement ya pas d’esclavagiste t’as pas été conçu dans une grange par la force arrête de jouer le mulâtre victime du racisme.”.

Booba a ensuite répondu en déclarant que ce statut de reine des pu*es revient à la mère de Rohff et que du coup il ira bien à Skyrock tout en lui proposant de venir participer à l’émission, “T’es le bienvenue à mon PR d’ailleurs“ a-t-il déclarer avant de cibler une nouvelle fois. Le DUC a ensuite partagé une vidéo de Gims dans laquelle il se filme depuis un jet privé et déclaré être fier de faire de la Zumba ce qui a lui permis d’en arriver là aujourd’hui et d’avoir une telle réussite.

“Donc ton message aux jeunes rappeurs c’est “faites de la variété le rap ne paie pas”? Mais tu viens d’essayer de nous vendre un album 100%RAP” a commenté B2O avant d’inviter également Megui à son Planète Rap ainsi que sa femme Demdem, “Un grand gaillard comme toi avec 600 freestyles planète rap à ton actif. D’ailleurs je vous invite toi et Damba à mon PR“.

Les deux rappeurs français n’ont pas encore réagi à cette invitation, cela pourrait donner lieu à une émission légendaire et explosive sur la radio Skyrock mais reste très peu probable étant donné les rivalités entre eux mais aura permis à Kopp de s’offrir un nouveau coup de communication.