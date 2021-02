Sous la pression des fans, Jul annonce déjà son prochain album

L’album gratuit volume 6

Devenu le plus gros vendeur de disques du rap français de tous les temps avec plus de 4 millions de ventes et après trois projets sortis en 2020 (Loin du monde, La machine et 13’Organisé), Jul s’apprête encore à dévoiler un nouvel album et pour faire plaisir à ses nombreux fans il s’agira d’un projet gratuit comme le rappeur Marseillais à l’habitude de sortir depuis quelques années.

Un album sortit il y a un mois que le rappeur a à peine exploité, même pas de clip en sept semaines d’exploitation de cet opus mais Jul a déjà décidé de revenir avec un nouvel album au plus grand bonheur de ses fans suite à la pression de ses followers sur Instagram qui en ont fait la demande dans les commentaires sur le réseau social, infatigable, le Marseillais a donc décidé de répondre favorablement et remettre ça avec un nouveau projet pour bien débuter 2021 sur le même rythme de 2020.

En effet ce lundi Jul a demandé à sa team sur Instagram qu’est-ce qui leur ferait plaisir en ce moment, à l’unanimité, les internautes ont demandé un nouvel album gratuit dans les commentaires de la publication. Toujours aussi proche de son public, l’artiste Marseillais a donc répondu dans la foulée de cette demande pour valider la proposition de ses fans sans donner plus de précisions pour le moment.

Il s’agira du sixième album gratuit de l’auteur du tube Tchikita, une habitude qu’il a pris depuis 2015 avec le premier volume et dont le dernier volet date de 2019 publié gratuitement sur sa chaine Youtube alors que son dernier album “Loin du monde” paru au mois de décembre dernier est toujours à la première place du Top Albums cette semaine.