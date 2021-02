Mister You met le feu à Skyrock avec des freestyles bouillants et une reprise de 2Pac

Mister You reprend un classique de Tupac

Ce vendredi Mister You va dévoiler le deuxième volume de sa série HLM (Hasta la Muerte), après avoir annoncé la sortie de ce projet avec le visuel et le tracklisting au début du mois de janvier, le rappeur de Belleville était de passage toute la semaine dernière dans les locaux de la radio Skyrock dans l’émission Planète Rap pour la promotion de cet album.

Hayce Lemsi très énervé

A cette occasion Mister You a repris ses anciennes habitudes avec des freestyles d’anthologies tous les soirs accompagné de plusieurs invités à ses côtés, Kanoé, Da Uzi, Naestro Sadek, BimBim, S.Pri Noir, L’Allemand et Hayce Lemsi, ce dernier s’est fait remarquer avec un nouveau freestyle en direct sur Skyrock très énervé alors que You a également repris l’instru du titre classique de 2Pac “All Eyez On Me”.

Avec ce passage dans Planète Rap, Mister You a fait monter la pression en attendant de découvrir “Hasta La Muerte 2” à paraître ce 5 février avec plusieurs collaborations en compagnie de Rohff, Sadek, Hayce Lemsi, Jul, L’Allemand, Da Uzi et pleins d’autres invités sur le projet, il a également présenté tout cette semaine plusieurs extraits de cet album sur son compte Instagram ainsi que les vidéos de ses meilleures freestyles à l’ancienne.

Ce début d’année 2021 marque donc le retour de Mister You avec un nouveau projet, Belleville, Place D, Barbès, Stalingrad, Perquisition, les condés qui t’braquent, déposition, on ne se connaît ap’, dans le clip “La Costa” (4 millions de vues) réalisé par S7ven Eyes Pictures deuxième extrait de l’album, You revient sur son parcours, les sacrifices fait pour réussir, atteindre le cadre de vie dans lequel on le retrouve.