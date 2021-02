Rohff et son frère Ikbal en clash ? I.K adresse un message

“Un jaloux de la carrière de Rohff”

Ancien membre du groupe TLF avant d’avoir débuté une carrière en solo en 2015, Ikbal vient d’adresser un long message dans la story de son compte Instagram au sujet d’une supposée embrouille avec son frère Rohff et lui suite à une déclaration à son encontre provenant d’un compte fan d’Housni sur le réseau social.

Alors qu’ils ont collaboré ensemble à plusieurs reprises comme en 2005 sur le titre “Bonhomme” extrait de l’album “Au delà de mes limites”, puis en 2013 sur le single “Embrouille” extrait de “PDRG” depuis quelques années les deux frères ont pris une certaine distance musicale et ne se sont jamais exprimés sur une éventuel problème entre eux mais ce lundi Ikbal a partagé les propos d’un compte fan de Housni en train de s’exprimer à son sujet prenant position contre lui.

“Pareil que toute la team Rohff, ce qui revient le plus sur les réseaux, “un jaloux de la carrière de Rohff” ça date pas d’hier. Tout le monde voit qu’il a pris la grosse tête alors qu’il n’a jamais percé, juste buzzé sur 1 ou 2 sons. Capable de faire des alliances avec l’ennemi, prêt à tout pour nuire à l’image de Rohff comme quand il était parti chez OKLM” a déclaré ce compte Fan de Rohff suivi par plus de 10 000 abonnés sur Instagram un message que Ikbal n’a pas apprécié et le rappeur a décidé de répondre ouvertement pour pousser une coup de gueule.

Ikbal a annoncé une web-série intitulée “I.K Inside” dans laquelle il affirme révèler toute la vérité sur tout, ensuite il a réagi aux propos de ce compte fan du Padre du Rap Game, “J’ai peur que du tout puissant et lui il n’aime pas ceux qui attisent les discordes dans une famille. Jamais envié qui que ce soit sur cette terre mise à part les hommes de paix, les plus pieux. Toujours été débrouillard de la street à la musique. On attend rien, on accroche personne…” a-t-il expliqué avant de conclure que même s’il s’agit seulement d’un compte fan que “c’est plus qu’un compte fan”, Housni de son côté n’a pour le moment pas fait de commentaire sur cette affaire mais vient de confirmer d’avoir accepter de revenir à Skyrock pour la promotion de son prochain album solo à venir pour cette année.