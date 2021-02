Squeezie tacle les NRJ Music Awards qui ne veulent rien dire, Wejdene a fait mieux que lui

En 2020, Squeezie s’est lancé dans un nouveau projet avec la sortie de son premier album Oxyz qui avait réussi un bon démarrage pour sa première semaine d’exploitation avec 20 000 ventes et le Youtubeur avait même a remporté à la surprise générale une récompense lors de la dernière édition des NRJ Music Awards avec ce projet.

Avant cette cérémonie Squeezie s’était déjà étonné d’être nominé alors qu’il ne se considère par comme un vrai chanteur, il avait finalement obtenu le titre de révélation francophone de l’année face à des artistes tel que Tayc, Wejdene, Hatik et Soolking, de quoi surprendre le principal intéressé par cette étonnante victoire ou encore le public.

En effet Squeezie avait expliqué ne pas se prendre pour un véritable chanteur, le vidéaste francophone le plus populaire sur Youtube avec plus de 15 millions d’abonnés et des milliards de vues sur ses vidéos est revenu sur cet épisode lors d’une récente interview avec Mouloud Achour dans son émission Clique en expliquant la raison de ce triomphe et qu’il ne pense pas que la cérémonie des NRJ Music Awards ne soit vraiment représentative du talent d’un chanteur.

Squeezie a expliqué que selon son avis la cérémonie des “NRJ Music Awards ne veut rien dire”, “On est pas aux Victoires, à un César ou à un truc, là c’est des votes de gens” a-t-il déclaré avant de poursuivre “En fait, c’est qui a la plus grosse fan base apte à aller sur le site et à voter, point barre. Je pense que les gens qui me suivent, ça les faisait marrer.”.

Selon le Youtubeur Français, il a gagné un NRJ Music Awards grâce à ses nombreux fans sur les réseaux sociaux et sur Youtube qui se sont mobilisés en masse pour le soutenir, “Ils m’ont plus fait gagner pour les quatre dernières années sur Youtube plus que pour Oxyz. C’est là ou je dis que je suis illégitime” a-t-il ajouté.

“J’ai accepté, c’était cool. J’avais joué le jeu en incitant les gens à voter et puis une semaine avant, silence radio. Je me suis dit : ‘si je gagne, ça se fait pas’. C’est mon premier projet” a conclu Squeezie en précisant que son album à pourtant bien moins marché que celui de Wejdene par exemple.