Un ancien militaire décapite un SDF avant de jeter sa tête par la fenêtre

Un individu a été interpellé à Toulon après le signalement à la police ce lundi après midi d’une personne décapitée, des témoins ont aperçu une homme jeter un carton par la fenêtre d’un appartement situé dans le centre-ville.

Lors de l’arrivée sur les lieux de la brigade anti-criminalité, l’individu en question est apparu à la fenêtre de l’immeuble avec les mains pleines de sang avant de sa barricader ce qui a déclenché l’intervention d’une équipe du RAID qui s’est présentée quelques minutes après devant l’habitation située à l’angle de la rue Garibaldi et du cours Lafayette.

Le suspect a ensuite été interpellé, il s’agit d’un ancien militaire âgé 40 ans, ce dernier a balancé un carton de sa fenêtre avec une tête humaine coupée à l’intérieur, il s’agirait de celle d’un sans domicile fixe âgé de 56 ans selon la police qu’il avait accepté d’héberger la nuit d’avant chez lui, les forces de l’ordre était déjà intervenue dans la soirée sur les lieux pour une bagarre.

L’enquête est actuellement en cours et été confiée à la Sûreté départementale du Var, le suspect a été placé en garde à vue alors que le procureur adjoint a révélé que l’individu mis en cause était «déboussolé et hagard» et parlait de Satan au moment de son interprétation, un katana et un corps sans tête ont également été retrouvés.

