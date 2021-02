Wejdene se moque d’elle même pour sa ressemblance à une “Bimbo”

En attendant son prochain projet après le succès de “16”, la semaine dernière Wejdene a fait son retour en musique avec un ancien titre inédit enregistré il y a un an intitulé “Gang gang” avec le rappeur S-pion, ce morceau est le second extrait de la compilation “91 All Stars” produite par Jungle Squad Corp regroupant des artistes du 91.

A l’occasion de la sortie de se nouveau single, un clip en animation sous la forme d’un dessin animé réalisé par Duckmotion et Thomas Silvert a également été dévoilé pour accompagner cette collaboration inédite entre S-pion et Wejdene, une vidéo que la jeune chanteuse de 16 ans a également relayé sur son profil Instagram suivi par près de 2 millions de followers, cette dernière s’est moquée d’elle même au sujet du visage dans le clip.

En effet Wejdene s’est amusée de sa mise en forme dans le dessin animé réalisé pour la mise en image du titre “Gang gang” qui vient de dépasser les 300 000 vues sur son compte Instagram et ne semble pas vraiment avoir validé sa tête qui ressemble un peu trop à une bimbo selon elle, “Regarder ma tête on dirai une bimbo“ a-t-elle commenté avec beaucoup d’humour en ajoutant plusieurs émoji mort de rire.

La protégée de Feuneu a également confié qu’elle apprécie beaucoup ce son qu’elle a réalisé à l’âge de 15 ans lorsqu’elle n’était pas encore connue du grand public avant son énorme succès avec “Anissa” dont le clip totalise désormais plus de 77 millions de vues sur Youtube. Après le titre “La Zone” de Ninho, ce morceau est le deuxième single du projet “91 All Stars” de Jungle Squad Corp dont la date de sortie n’a pas encore été communiquée.