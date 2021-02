Booba : invité à son Planète Rap, Rohff répond avec un dossier compromettant

Booba blessé après la bagarre avec Dam16

Depuis l’annonce surprise de son accord pour revenir à Skyrock à l’occasion de la promotion de son prochain album, Booba s’est lancé sur son compte Twitter dans une surprenante campagne d’invitation pour cet événement en proposant à Rohff et Gims accompagné de sa femme Demdem de venir dans les locaux de la radio estampillée “premier sur le rap” pour une semaine Planète Rap qui s’annonce exceptionnelle.

En conflit ouvert avec Skyrock depuis plusieurs années, B2O s’est même attaqué à plusieurs reprises par le passé à la radio sur les réseaux sociaux ou encore en musique comme en 2010 contre son animateur phare, Fred Musa avec son clip “Abracadabra” dont est extrait sa célèbre punchline “Tu connais rien au son comme Fred de Sky”, il a toujours affiché ouvertement sa prise de position contre la radio. En clash avec Rohff également depuis 2012 suite au titre “Wesh Morray” de B2O puis la réponse “Wesh Zoulette” de Housni, les deux rappeurs français ont en point commun leur boycott de Skyrock mais tout comme le Duc de Boulogne, le rappeur franco-comorien vient d’adresser un message de paix et d’apaisement envers Fred Musa alors qu’il avait lancé les freestyles d’anthologies sur la radio avec des prestations en live de 30 minutes.

En effet en 2012, à l’occasion du Planète Rap de TLF, le groupe de son frère Ikbal, Rohff s’était agacé en direct à la radio contre l’animateur avant de traiter son rival de “Zoulette“, point de départ d’une “guerre” entre les deux rappeurs, mais cette époque semble désormais révolue en partie, le Padre Du Rap Game a accepté la récente invitation de Fred Musa d’organiser un Planète Rap pour le sortie de son prochain album prévue pour cette année tout comme Kopp.

“Fouetter par ta propre ceinture”

Après l’annonce du retour de Booba sur Skyrock, Rohff a réagi en lui reprochant d’avoir retourné sa veste avec la publication sur Twitter d’une ancienne une interview dans laquelle B2O affirme ne plus jamais remettre les pieds dans les locaux de la radio « je suis la reine des pu*es si remet les pieds à Skyrock » déclare-t-il, ce dernier a répondu immédiatement en l’invitant dans son Planète Rap tout comme Gims avec quelques insultes au passage “Du coup…j’arrive Skyrock” a-t-il confirmé. Housni vient de répondre négativement à cette proposition ce mercredi sur le réseau social tout en ressortant un ancien dossier de la bagarre avec Dam16.

Housni a tenu à rappeler à Booba l’affaire de son altercation avec le rappeur Dam16 du mois de septembre 2015 lorsqu’il s’était fait frapper à la tête à coups de ceinture sur le pont de Sèvres à Boulogne-Billancourt dans le 92. “Ma ptite Barbie girl Tu t’es Fais tabasser et fouetter par ta propre ceinture et t’invites la street a ton PR enfant de coeur” a-t-il ajouté en légende de la publication des photos des blessures de B2O avant d’ajouter au sujet de son invitation ,“Garde tes plans fleury tu es dans le congél tkt.Ton clash Vs sky c’était pour t’acheter un crédit de rebel en carton freestyle 30mn qu’on rigole”, “C’est fou d’être aussi jaloux, lâche, nul, menteur et vilain à la fois” a ensuite répondu dans la foulée Kopp.