États-Unis : une arrestation brutale d’une enfant de 9 ans fait polémique

Aux Etats Unis une nouvelle affaire impliquant la police fait polémique suite à la diffusion d’une vidéo de plusieurs policiers en train de procéder à l’arrestation d’une enfant Afro-Américaine de 9 ans à Rochester, dans l’Etat de New York après un appel pour des « problèmes familiaux », les représentants des forces de l’ordre ont fait usage du gaz lacrymogène avant de menotter l’enfant pour procéder à son arrestation, la séquence a suscité une vague d’indignation.

Après la diffusion des images, la maire de Rochester a fait suspendre certains des agents de police impliqués, “Malheureusement, les lois de l’État de New York et la convention collective m’empêchent de prendre des mesures plus rapides et sérieuses.” a-t-elle déclaré qualifiant l’acte « d’inacceptable » au sujet de cette affaire en ajoutant lors d’une conférence de presse “J’ai un enfant de dix ans, c’est un enfant, c’est un bébé. En tant que mère, cette vidéo, ce n’est pas quelque chose qu’on veut voir” alors que l’adjoint au chef de la police a expliqué que le jeune fille était en plein délire lors de cette interpellation, cette dernière avait menacé de se suicider et de tuer sa maman.

Les agents de police ont tenté de retenir la fillette avant de lui mettre les menottes et de la mettre dans une voiture tout en l’aspergeant de gaz au poivre par l’un des agents pour la faire taire face aux hurlements, dans le but d’assurer à sa propre sécurité a affirmé la police avant de transporter la jeune fille à l’hôpital. “Rochester doit faire face à un vrai problème de responsabilité de sa police.” a commenté le gouverneur de l’État de New York face à cette polémique, les policiers mis en cause dans cette interpellation ont été officiellement suspendus.