Julien Beats s’en prend à Gims : “tes lunettes aussi grosses qu’une pastèque”

“T’aurais pas des conseils de binoclards”

Julien Beats continue de surfer sur son buzz, depuis la fin de l’année dernière l’adolescent a explosé les vues de son compte Youtube dans lesquelles il analyse les dernières sorties des albums de rap français ou encore des nouveaux singles et s’active également sur les réseaux sociaux, le jeune Youtubeur vient d’interpeller Gims pour ses récents propos sur Snapchat.

Fin 2020, Julien Beats s’est fait connaître après le partage de ses vidéos sur les réseaux par plusieurs rappeurs comme le groupe 13 Block l’invitant même dans l’émission Planète Rap sur Skyrock à l’occasion de la sortie de l’album “BLO II“, puis par son passage télévisé très remarqué dans l’émission Touche Pas A Mon Poste invité par Cyril Hanouna et enfin ses échanges sur les réseaux avec Booba, le rappeur français exilé à Miami a même proposé au jeune Youtubeur une écoute exclusive de son prochain album solo “Ultra” à paraître pour le mois de mars 2021 que ce dernier attend impatiemment.

De quoi offrir une énorme visibilité à Julien Beats, son compte Youtube totalise désormais près de 6 millions de vues avec plus de 280 000 abonnés, son profil Instagram est suivi par plus de 250 000 internautes et enfin sur Twitter plus de 105 000 personnes se sont abonnés à son compte, c’est d’ailleurs sur ce réseau social que sa dernière publication vient de faire le buzz.

L’adolescent a posté une vidéo de Gims dans laquelle le rappeur de la Sexion D’Assaut met en garde face aux réseaux sociaux, “Parfois tu vas lire des commentaires, des machins, des trucs, tu vois la tête du mec, il a 13 ans, té-ma les lunettes, té-ma le binoclard, té-ma la te-té”, le Youtubeur s’est visiblement senti directement visé par la déclaration de Meugui et lui a adresse un message avec le commentaire “Dis moi Gims, t’aurais pas des conseils de binoclards à me donner avec tes lunettes aussi grosses qu’une pastèque ?”, tout en mentionnant Meugui qui n’a pas répondu mais le tweet n’a pas manqué de faire réagir les internautes avec plus de 7 000 “J’aime” et “1 400 Retweets sur sa publication en quelques heures seulement.

Dis moi @gims, t’aurais pas des conseils de binoclards à me donner avec tes lunettes aussi grosses qu’une pastèque 🍉 ? pic.twitter.com/6tmPPg6dyo — JulienBeats OFFICIEL (@Julos_Tx) February 2, 2021



