LeBron James milliardaire en 2021

The King va devenir milliardaire

La fortune LeBron James va franchir un nouveau cap au cours de cette année, le célèbre magazine Forbes vient de dévoiler le classement des revenus pour 2021 des dix joueurs NBA les mieux payés, le basketteur des Lakers de Los Angeles double champion olympique avec les Etats Unis (2008, 2012) et quadruple Champion NBA (2012 et 2013 avec Miami, 2016 avec Cleveland, 2020 avec les Lakers) va percevoir la somme de 95 millions de dollars soit 80 millions d’euros.

LeBron James va toucher ce montant avec le cumul de son salaire et de ses contrats de sponsoring, ce qui va lui permettre d’entrer dans le cercle très fermé des sportifs encore en activité ayant atteint le seuil du milliard avec le total de ses gains dans sa carrière.

King James n’est pas actuellement le joueur de basket le mieux payé en terme salaire, devancé au classement par Stephen Curry, Russell Westbrook, Chris Paul et James Harden mais ses nombreux partenariats lui permettre de totaliser en plus de son salaire la somme de 64 millions d’euros de revenus en 2021 et s’il n’y avait pas eu la crise sanitaire causée par la Covid-19 imposant une baisse de salaire de 20%, il aurait même gagné plus de 100 millions de dollars cette saison.

LeBron James va donc rejoindre cette année les footballeurs Lionel Messi et Cristiano Ronaldo milliardaire en 2020, le golfeur Tiger Woods et le boxeur Floyd Mayweather dans le cercle des sportifs milliardaires avant d’être à la retraite en dépassant le milliard de gains en carrière.