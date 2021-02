Règlement de comptes en Booba et Rohff, ça chauffe encore, “Tu vas rien faire”

La tension monte entre Rohff et Booba

Après le bannissement de Booba d’Instagram au mois de décembre, il y avait eu une courte période d’apaisement mais les échanges tendus avec Rohff se poursuivent désormais sur Twitter et les deux rappeurs sont visiblement déterminés à ne rien lâcher comme l’atteste les derniers messages postés sur le réseau social suite à l’annonce de l’organisation d’un Planète Rap spécial “Ultra”.

Depuis le mois d’octobre dernier, Housni n’est plus contraint au silence face à Kopp et il a décidé de répondre à la moindre provocation, “Ma ptite Barbie girl Tu t’es Fais tabasser et fouetter par ta propre ceinture et t’invites la street a ton PR enfant de coeur MDR. Garde tes plans fleury tu es dans le congél tkt.Ton clash Vs sky c’était pour t’acheter un crédit de rebel en carton freestyle 30mn qu’on rigole” a-t-il commenté ce mercredi en réaction au single “Ratpi Wolrd” ainsi qu’à la réconciliation entre Skyrock et B2O tout en faisant référence à l’altercation à coups de ceinture il y a quelques années entre le DUC et Dam16 en ressortant les anciens clichés des blessures au crane de son rival.

“Rohff C’est fou d’être aussi jaloux, lâche, nul, menteur et vilain à la fois” a ensuite répondu immédiatement Booba, mais l’échange n’en est pas resté là, le Padre Du Rap Game a poursuivi la discussion en l’accusant d’être un tricheur, “T’es un produit fabriqué comme paic citron non toi c’est Pec Cibron même bouba c’est à ton zinc zobi MDR. Tu n’as rien à jalouser pour rien o monde jvoudrais te ressembler dieu merci t’es surcoté qu’en trichant reniflant le Q des plus talentueux t’en peux plus d’toi et c’est drôle.”.

T’es personne ni dans la street ni dans la musique et tu vas rien faire

Réaction quasi immédiate de B2O toujours sur Twitter, “Rohff T’es personne ni dans la street ni dans la musique et tu vas rien faire puto. T’es pas classé. Nulle part. Ton casier c’est violences domestiques, violence sur mineur innocent en réunion et braquage de ton p’tit frère. Starf. Tais-toi c mieux ou sors un son.” a-t-il déclaré avant de partager un extrait de la séquence de Rohff dans “La boîte à questions” pour se moquer de lui avec la légende, “Quand ton jnoun va t’en mettre une tu vas arrêter d’faire le champion d’boxe dans les boîtes à questions!!“.

Housni a finalement conclu l’échange dans la soirée pour démnentir l’accusatons de violence domestique et ressortant le dossier du passage en prison de B2O, “Violence domestique mytho relaxé! Mon frère te l’a dit ya que dans tes films que jlai braqué! Tu te cachais menaçant de te pendre o quartier vip de fleury pour ta greencard l infirmière dit que t’es fragile les matons xptdr moi j’étais avec la street en détention normal c réel”, le ton continue de monter entre les deux rappeurs français qui préparent chacun la sorotie d’un nouvel album pour cette année.

