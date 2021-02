SCH veut frapper fort pour son retour avec « Marché Noir » [Clip]

Alors qu’il vient tout juste de dévoiler enfin la première bande annonce de son nouvel album “JVLIVS II : Marché Noir” ainsi que la précommande du projet ayant causé une surcharge sur le site de la boutique en ligne, “Trop de précommandes le site il beug un peu mes gâtés vous êtes en train de fissurer” a-t-il expliqué, SCH fait plaisir à ses fans en ce début d’année 2021 et vient également de présenter le premier extrait de cet opus avec le clip ” Marché Noir” dont la mise en ligne pour cet après midi sur sa chaine Youtube.

Pour la production de ce premier extrait de son nouvel opus, SCH a collaboré avec Guilty, ce dernier ayant déjà composé en grande partie des morceaux extraits de la discographie de l’artiste Marseillais depuis le début de la carrière du rappeur dont le volume de “JVLIVS” est attendu par le public depuis 2019, le clip « Marché Noir » sera disponible à partir de 18 heures ce jeudi.

Très peu d’informations ont filtré sur la sortie de “JVLIVS II : Marché Noir”, la date de sortie reste inconnue mais en plus du single “Marché Noir” on connaît également déjà les noms de deux autres morceaux, les titres “Gibraltar” et “Marseille” qui figurent tous les deux sur une version spéciale de l’album en édition limitée. Du côté des invités pour le moment un featuring avec Freeze Corleone est annoncé depuis la fin de l’année 2020 et cette collaboration inédite sera vraisemblablement issue de cet album, un featuring avec Alonzo serait également dans les tuyaux selon les dernières rumeurs.