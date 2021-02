Tory Lanez se moque de Lil Uzi Vert avec une croix à 87 milliards au visage

Alors que Lil Uzi Vert est déjà devenu la risée du web avec son nouveau piercing sur le front, Tory Lanez n’a pas manqué l’occasion pour le ridiculiser dans une séquence délirante.

Le week end dernier Lil Uzi Vert avait révélé son intention de se faire poser un diamant sur le front d’une valeur de 24 millions de dollars, quelques jours après le rappeur américain est effectivement passé à l’acte et a présenté le résultat pas très convainquant sur les réseaux. Les internautes se sont moqués de lui et tout ne se passe pas vraiment comme prévu, la pose a été douloureuse et il vient déjà d’avoir un souci avec ce bijou de luxe qui a causé un saignement ce qui a inspiré Tory Lanez pour le troller.

En effet le rappeur Canadien est encore allé un peu plus loin dans ce délire mais sur le ton de l’humour dans une séquence à prendre au second degré. Tory Lanez a posté une vidéo pour troller Lil Uzi Vert dans laquelle il apparaît avec une croix ornée de ce qui semble être plusieurs diamants sur le front, l’objet a été mis en place avec les moyens du bord en le scotchant sur le visage.

“Je sors tout droit de chez le docteur” commence-t-il a déclaré avant d’ajouter avec ironie sur la valeur du bijou, “87 milliards de dollars”, “J’en peux plus de ces mecs qui essayent d’être stylés” ajoute ensuite Tory Lanez pour ridiculiser encore un peu plus Lil Uzi Vert dont le geste continue de susciter des nombreuses réactions d’incompréhensions et une vague de critiques alors qu’il avait révélé avoir économisé depuis 2017 pour s’offrir ce diamant et réaliser son rêve.